वीडियो: ऋषंभ पंत का अजूबा शॉट, एक हाथ से मारा गगनचुंबी छक्का, दंग रह गए दर्शक, दिल्ली प्रीमियर लीग में मचा रहे हैं धूम, देखें

Highlights ऋषभ पंत अपनी खास अंदाज में की जाने वाली बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। ऋषभ पंत इन दिनों दिल्ली प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं ऋषभ पंत ने 32 गेंदों पर 4 चौकों और एक छक्के की मदद से 35 रन बनाए

Delhi Premier League: भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत अपनी खास अंदाज में की जाने वाली बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। गेम चाहे टी20 हो, वनडे हो या टेस्ट, पंत के खेलने का अंदाज नहीं बदलता। ऋषभ पंत इन दिनों दिल्ली प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं। यहां भी पंत ने कुछ ऐसी किया जिसके बाद कहा जाने लगा कि ये सिर्फ ऋषभ पंत के ही बस की बात है। दिल्ली प्रीमियर लीग के पहले मैच में पंत ने कुछ खास धूम तो नहीं मचाया लेकिन एक शॉट ऐसा खेला जो सारी महफिल लूट ले गया और दर्शकों ने जमकर तालियां बजाईं।

ऋषभ पंत पुरानी दिल्ली टीम की ओर से खेल रहे थे। साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज के कप्तान आयुष बदोनी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। हालांकि टीम के सलामी बल्लेबाज मंजीत सिंह जल्दी ही वापस लौट गए। इसके बाद पंत तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए। पंत के बल्ले से निकले एक शॉट ने एक बार फिर प्रशंसकों को आश्चर्यचकित कर दिया।

मैच में ऋषभ पंत ने 32 गेंदों पर 4 चौकों और एक छक्के की मदद से 35 रन बनाए। इस दौरान मध्यम गति के गेंदबाज शुभम दुबे ने शॉर्ट गेंद फेंकी जिस पर पंत घुटने के बल बैठे और बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर लैप शॉट खेला। यह छक्के के लिए चला गया। पंत इस अंदाज में खेलने के लिए जाने जाते हैं। यह उनका ट्रेडमार्क शॉट है। कई बार पंत ये शॉट खेलते हुए गेंद को देखते भी नहीं हैं। अक्सर पंत ये शॉट केवल एक हाथ का इस्तेमाल करके खेलते हैं। इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया और फिर इस शॉट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

मैच में वंश बेदी (19 गेंदों पर नाबाद 47 रन) और ललित यादव (21 गेंदों पर नाबाद 34 रन) ने पुरानी दिल्ली-6 को 20 ओवरों में 197/3 तक पहुंचाया। साउथ दिल्ली की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया और प्रियांश आर्य (30 गेंदों पर 57 रन), सार्थक रे (26 गेंदों पर 41 रन) और कप्तान बदोनी (29 गेंदों पर 57 रन) ने टीम को पांच गेंद शेष रहते तीन विकेट से जीत दिला दी।

Rishabh Pant showing his ability in the Delhi Premier League And also showing his bowling skill tonight !



Remember, this is GG Era ! 😎😎#RishabhPant is a blower now !

