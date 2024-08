VIDEO: फेल हुई रोहित ब्रिगेड, 110 रनों से मिली करारी हार, 27 साल बाद लंका से सीरीज हारा भारत

Highlights Sri Lanka Won by 110 Runs: 110 रनों से हारी टीम इंडिया IND vs SL 3rd ODI Highlights: फेल हुईं रोहित ब्रिगेड, टीम इंडिया को मिली करारी हार Sri Lanka win the Third ODI and the series 2-0: श्रीलंका से 27 साल बाद सीरीज हारा भारत

VIDEO IND vs SL Highlights: अविष्का फर्नांडो और कुसाल मेंडिस के अर्धशतक के बाद दुनिथ वेलालागे के करियर की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी से श्रीलंका ने भारत को तीसरे और अंतिम एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में बुधवार को यहां 110 रन से हराकर श्रृंखला 2-0 से जीत ली। पहला मैच टाई रहने के बाद श्रीलंका ने दूसरा मैच 32 रन से जीता था। श्रीलंका ने 1997 से भारत के खिलाफ पहली द्विपक्षीय एकदिवसीय श्रृंखला जीती है। आर प्रेमदासा स्टेडियम की स्पिन की अनुकूल पिच पर श्रीलंका के 249 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम करियर में पहली बार पांच विकेट चटकाने वाले वेलालागे (27 रन पर पांच विकेट), जेफ्रे वांडरसे (34 रन पर दो विकेट) और महीश तीक्षणा (45 रन पर दो विकेट) की फिरकी के जादू के सामने 26.1 ओवर में 138 रन पर ढेर हो गई।

भारत की ओर से कप्तान रोहित शर्मा ने सर्वाधिक 35 रन बनाए। उनके अलावा वाशिंगटन सुंदर (30) और विराट कोहली (20) ही दोहरे अंक में पहुंच पाए। अविष्का फर्नांडो ने 102 गेंद में नौ चौकों और दो छक्कों की मदद से 96 रन की पारी खेलने के अलावा पथुम निसांका (45) के साथ पहले विकेट के लिए 89 और कुसाल मेंडिस (59) के साथ दूसरे विकेट के लिए 82 रन जोड़े जिससे श्रीलंका ने सात विकेट पर 248 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया। कुसाल मेंडिस ने 82 गेंद की पारी में चार चौके मारे। पदार्पण कर रहे रियान पराग ने नौ ओवर में 54 रन देकर बीच के ओवरों में भारत को वापसी दिलाने की कोशिश की।

कुलदीप यादव (36 रन पर एक विकेट), अक्षर पटेल (41 रन पर एक विकेट) और वाशिंगटन सुंदर (29 रन पर एक विकेट) की स्पिन तिकड़ी ने भी एक-एक विकेट चटकाया। शुभमन गिल (06) के जल्द पवेलियन लौटने के बावजूद रोहित ने भारत को अच्छी शुरुआत दिलाई। उन्होंने 20 गेंद की अपनी पारी में तीक्षणा के एक ओवर में 18 रन सहित कुल 35 रन बनाए। उन्होंने पारी के चौथे ओवर में तीक्षणा पर तीन चौके और एक छक्का मारा। रोहित हालांकि अपने पसंदीदा शॉट में से एक स्वीप खेलकर पवेलियन लौटे। वह वेलालागे की गेंद को स्वीप करने की कोशिश में विकेटकीपर कुसाल मेंडिस को कैच दे बैठे। रोहित के आउट होने के बाद भारतीय पारी को सिमटने में भी अधिक समय नहीं लगा। विराट कोहली (20) ने वेलालागे की सीधी गेंद को टर्न के हिसाब से खेलने की कोशिश में और चूककर पगबाधा हो गए। भीषण कार दुर्घटना में घायल होने के बाद पहला एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच खेल रहे ऋषभ पंत तीक्षणा की गेंद को आगे बढ़कर खेलने की कोशिश में कुसाल मेंडिस के हाथों स्टंप हो गए।

लेग स्पिनर वांडरसे ने पराग (15) को बोल्ड किया जबकि श्रेयस अय्यर (08) वेलालागे की गेंद पर पगबाधा हुए। भारतीय पारी में सात बल्लेबाज पगबाधा या बोल्ड हुए। सुंदर ने निचले क्रम में 25 गेंद में तीन छक्कों और दो चौकों से 30 रन की पारी खेलकर लेकिन इसके बाद भारत ने दो गेंद में दो विकेट खोकर मैच भी गंवा दिया। इससे पहले श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अविष्का फर्नांडो ने शुरुआत से ही आक्रामक रवैया अपनाया। निसांका ने भी बाएं हाथ के स्पिनर अक्षर पर स्लॉग स्वीप से दो छक्के मारे। अक्षर ने भारत को पहली सफलता दिलाई जब निसांका उनकी ऑफ साइड से बाहर की गेंद को विकेटकीपर ऋषभ पंत के हाथों में खेल गए। कार दुर्घटना में बुरी तरह घायल होने के बाद पंत अपना पहला एकदिवसीय मैच खेल रहे हैं। फर्नांडो और कुसाल मेंडिस ने भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ आसानी से रन जुटाकर श्रीलंका को मजबूत स्थिति में रखा। फर्नांडो ने मोहम्मद सिराज (एक विकेट पर 78 रन) के खिलाफ आसानी से रन जुटाए जिन्होंने दिशाहीन गेंदबाजी की।

फर्नांडो ने पुल शॉट से सिराज पर लगातार दो छक्के मारे। फर्नांडो हालांकि पराग की सीधी गेंद पर पगबाधा हो गए और अपने चौथे एकदिवसीय शतक से चूक गए। श्रीलंका का स्कोर 36वें ओवर में दो विकेट पर 171 रन था और मेजबान टीम 280 रन के करीब पहुंचने की स्थिति में दिख रही थी। पराग ने इसके बाद कप्तान चरिथ असलंका (10) को पगबाधा किया और फिर दुनिथ वेलालागे (02) को भी पवेलियन भेजकर श्रीलंका की लय तोड़ी। पराग ने तेजी से स्पिन लेती गेंद पर वेलालागे को बोल्ड किया। सिराज ने सदीरा समरविक्रम (00) जबकि सुंदर ने जनिथ लियानागे (08) को आउट दिया जिससे श्रीलंका का स्कोर छह विकेट पर 199 रन हो गया। मेजबान टीम ने 28 रन पर पांच विकेट गंवाए। कुसाल मेंडिस और कामिंदु मेंडिस (नाबाद 23) ने सातवें विकेट के लिए 36 रन जोड़कर टीम का स्कोर 250 रन के करीब पहुंचाया।