Highlights कप्तान डेविड वार्नर ने नाबाद 88 रनों की पारी खेली 38 वर्षीय खिलाड़ी ने लगातार चौथा 49 या उससे ज़्यादा का स्कोर बनाया है यह वार्नर का बिना एक भी छक्का लगाए सर्वोच्च टी20 स्कोर है

BBL 2024-25: अनुभवी सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर ने गुरुवार को होबार्ट के बेलरिव ओवल में होबार्ट हरिकेंस बनाम सिडनी थंडर्स बिग बैश लीग (बीबीएल) 2024-25 मैच के दौरान शॉट खेलने का प्रयास करते समय अपना बल्ला टूट जाने से अपने सिर पर चोट मार ली। यह घटना सिडनी थंडर की पारी के दौरान चौथे ओवर की पहली गेंद पर हुई। होबार्ट हरिकेंस के तेज गेंदबाज रिले मेरेडिथ ने थंडर के सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर को फुल डिलीवरी फेंकी।

बाएं हाथ के बल्लेबाज ने मिड-ऑफ क्षेत्र की ओर अपने शॉट को गलत तरीके से मारा। हालांकि, वार्नर का बल्ला टूट गया और बल्ले के स्विंग की गति उनके सिर पर वापस आ गई। शुक्र है कि घटना के बाद कोई चोट नहीं आई। डेविड वार्नर ने पीएसएल 2025 ड्राफ्ट के लिए पंजीकरण कराया। आईपीएल में शामिल न होने के बाद स्टार ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर पाकिस्तान सुपर लीग के लिए उपलब्ध रहेंगे।

David Warner's bat broke and he's hit himself in the head with it 🤣#BBL14pic.twitter.com/6g4lp47CSu