VIDEO BCCI: भारतीय टीम को नई ऊंचाइयों पर ले जाओगे..., एक कोच का दूसरे कोच को संदेश, द्रविड़ का गंभीर पर भावुक पोस्ट, बीसीसीआई ने शेयर किया वीडियो

VIDEO BCCI: पूर्व भारतीय कोच राहुल द्रविड़ ने अपने उत्तराधिकारी गौतम गंभीर काे उन चुनौतियों से निपटने के लिए एक विशेष संदेश दिया है जिनका उन्हें सामना करना पड़ सकता है। द्रविड़ के संदेश से गंभीर भी भावुक हो गए। द्रविड़ ने पिछले महीने अमेरिका और वेस्टइंडीज में खेले गए टी20 विश्व कप में भारत के चैंपियन बनने के बाद मुख्य कोच का पद छोड़ दिया था। उनकी जगह गंभीर को मुख्य कोच नियुक्त किया गया था। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने एक वीडियो एक्स पर जारी किया है, जिसमें द्रविड़ ने कहा, ‘‘ भारतीय क्रिकेट टीम के एक कोच का दूसरे कोच को संदेश: सबसे मुश्किल समय में लंबी सांस छोड़ें और एक कदम पीछे हटें। मेरी आपको शुभकामनाएं गौतम। मुझे पूरा विश्वास है कि आप भारतीय टीम को नई ऊंचाइयों पर ले जाओगे।’’

उन्होंने कहा,‘‘भले ही यह आपके लिए मुश्किल हो, लेकिन मुस्कुराइए। जो कुछ भी होगा, वह लोगों को चौंका देगा।’’ द्रविड़ के इस संदेश में गंभीर के चेहरे पर मुस्कान ला दी। गंभीर इस संदेश के लिए द्रविड़ का आभार व्यक्त करते समय भावुक लग रही थे। गंभीर ने कहा,‘‘मैं आमतौर पर बहुत भावुक नहीं होता लेकिन इस संदेश ने वास्तव में मुझे बहुत भावुक कर दिया है। यह दिल को छूने वाला संदेश है।’’

