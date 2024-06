USA vs Canada LIVE score, T20 World Cup 2024: आरोन की विस्फोटक पारी, उड़ाए 10 छक्के, 40 गेंद में ठोके नाबाद 94 रन, चौके और छक्के की बारिश

Highlights USA vs Canada LIVE score, T20 World Cup 2024: अमेरिका ने कनाडा को 4-0 से हराया था। USA vs Canada LIVE score, T20 World Cup 2024: अमेरिका को कमजोर नहीं आंका जा सकता। USA vs Canada LIVE score, T20 World Cup 2024: पूर्ण सदस्य बांग्लादेश को 2-1 से हराया था।

USA vs Canada LIVE score, T20 World Cup 2024: टी20 विश्व कप में अमेरिका ने शानदार शुरुआत की। अमेरिका के उपकप्तान आरोन जोन्स ने विस्फोटक पारी खेली। जोन्स ने 40 गेंद में 94 नाबाद रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 10 छक्के शामिल हैं। जोन्स को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। 22 गेंद में अर्धशतक बनाए। टी20 वर्ल्ड कप के डेब्यू में यूएसए ने जीत दर्ज की। T20I में संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए सर्वाधिक सफल रन चेज़ है। अमेरिका ने पूर्ण सदस्य बांग्लादेश को 2-1 से हराकर साबित कर दिया कि उसे कमजोर नहीं आंका जा सकता। हाल में अमेरिका ने कनाडा को 4-0 से हराया था।

A marathon 131-run stand between Aaron Jones and Andries Gous power USA to an opening day victory over Canada 👊#T20WorldCup | 📝 #USAvCAN: https://t.co/xvy3gvUUKtpic.twitter.com/XcH1qTRMTa — ICC (@ICC) June 2, 2024

AARON JONES, THE HERO OF USA. 🇺🇲



94* (40) with 4 fours and 10 sixes. A ridiculous knock by the Barbados born Jones, a historic day for USA cricket. One of the purest striking of the cricket ball. 👌🔥 pic.twitter.com/5uMasLNGNR — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) June 2, 2024

आरोन जोन्स की नाबाद 94 रन की पारी की मदद से सह मेजबान अमेरिका ने कनाडा को ग्रुप ए के मुकाबले में सात विकेट से हराकर टी20 विश्व कप में अपने अभियान की शानदार शुरुआत की। कनाडा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 194 रन बनाए।

अमेरिका ने इसके जवाब में एंड्रीज गौस के 65 रन और जोन्स की 40 गेंद पर खेली गई पारी की मदद से 17.4 ओवर में तीन विकेट पर 197 रन बनाकर जीत दर्ज की। जोन्स ने अपनी तूफानी पारी में 10 छक्के और चार चौके लगाए। कनाडा को नवनीत धालीवाल (61) और आरोन जॉनसन (31) ने आक्रामक शुरुआत दिलाई। इसके बाद निकोलस किर्टन ने 31 गेंदों में 51 रन बनाकर उसे चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया। अमेरिका को हालांकि लक्ष्य तक पहुंचने में किसी तरह की परेशानी नहीं हुई।

Aaron Jones' blistering knock of 94* from only 40 balls bags him the @Aramco POTM award 🌟#USAvCAN | #T20WorldCuppic.twitter.com/gLLhoZltZv — ICC (@ICC) June 2, 2024