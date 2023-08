United Arab Emirates vs New Zealand T20I: सीरीज पर 2-1 से कब्जा, न्यूजीलैंड ने यूएई को 32 रन से हराया, जानें प्लेयर ऑफ द मैच और सीरीज कौन

Highlights सीरीज का एकमात्र खेल, जहां संयुक्त अरब अमीरात को हार का सामना करना पड़ा। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 166 रन बनाए। यूएई की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 137 रन बना सकी।

United Arab Emirates vs New Zealand T20I: यूएई ने भले ही दूसरा मैच जीतकर इतिहास रचा, लेकिन न्यूजीलैंड ने तीसरे मैच में पलटवार करते हुए सीरीज पर 2-1 से कब्जा कर लिया। पहला और तीसरा मैच कीवी टीम और दूसरा मैच यूएई ने जीता। यह न्यूज़ीलैंड के लिए एक ठोस जीत है।

सीरीज का एकमात्र खेल, जहां संयुक्त अरब अमीरात को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन मेज़बानों ने क्या शानदार प्रदर्शन किया। तीसरे मैच में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 166 रन बनाए। जवाब में यूएई की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 137 रन बना सकी।

