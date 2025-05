United Arab Emirates vs Bangladesh, 3rd T20I 2025: यूएई ने रचा इतिहास, बांग्लादेश के खिलाफ पहली बार द्विपक्षीय सीरीज 2-1 से जीती

Highlights United Arab Emirates vs Bangladesh, 3rd T20I 2025: दूसरे टी20I में 200 से ज़्यादा के स्कोर का पीछा किया और सीरीज में बराबरी की। United Arab Emirates vs Bangladesh, 3rd T20I 2025: पहली टी20ई द्विपक्षीय सीरीज जीत दर्ज की। United Arab Emirates vs Bangladesh, 3rd T20I 2025: जीत से यूएई ने 2-1 से सीरीज पर कब्जा किया।

United Arab Emirates vs Bangladesh, 3rd T20I 2025: संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने कमाल कर दिया। संयुक्त अरब अमीरात ने बुधवार को शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में इतिहास रच दिया। तीन मैचों की सीरीज के अंतिम मैच में बांग्लादेश पर सात विकेट से जीत दर्ज करके अपनी पहली टी20ई द्विपक्षीय सीरीज जीत दर्ज की। इस जीत से यूएई ने 2-1 से सीरीज पर कब्जा किया। यूएई पहला मैच 27 रन से हार गया था और शानदार वापसी की और लगातार दो मैच जीतकर सीरीज पर 2-1 से कब्जा कर लिया। उन्होंने दूसरे टी20I में 200 से ज़्यादा के स्कोर का पीछा किया और सीरीज में बराबरी की।

A storming series comeback buoyed by belief 👏



Key UAE performers on their side's triumph over Bangladesh 👇https://t.co/oFSRmflHbz — ICC (@ICC) May 22, 2025

UAE secure a historic triumph over Bangladesh with a spectacular performance in the final T20I 👏#UAEvBAN 📝: https://t.co/fIsWpDDnK3pic.twitter.com/uibf3Gv9Pl— ICC (@ICC) May 21, 2025

बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट पर 162 रन बनाए। जवाब में संयुक्त अरब अमीरात 19.1 ओवर में 3 विकेट पर 166 रन बनाकर 5 गेंद पहले जीत दर्ज की और सीरीज पर कब्जा कर लिया। अलीशान शराफू को प्लेयर ऑफ द मैच और मुहम्मद वसीम को प्लेयर ऑफ द सीरीज दिया गया।

अलीशान शराफू ने 163 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए कवर के माध्यम से विजयी चौका लगाया और अपने साथियों के बीच उत्साहपूर्ण जश्न मनाया। इस जीत ने न केवल यूएई को टी20ई में पूर्ण सदस्य देश पर अपनी पहली सीरीज जीत दिलाई, बल्कि आईसीसी टी20 विश्व कप से एक साल से भी कम समय पहले बांग्लादेश को एक बड़ा झटका भी दिया।

जीत के बाद प्लेयर ऑफ द मैच शराफू ने कहा कि योजना सरल थी, जितना संभव हो सके उतनी गेंदें खेलना। हमें स्ट्राइक रोटेट करनी थी और विषम बाउंड्रीज हासिल करनी थीं। हमें विश्वास था कि हम सीरीज जीत सकते हैं। युवा बाएं हाथ के स्पिनर हैदर अली ने शानदार गेंदबाजी की। बांग्लादेश के शीर्ष क्रम को तहस-नहस कर दिया तथा 7 रन देकर 3 विकेट लिए।