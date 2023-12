UAE vs AFG: गुरबाज ने तोड़े कई रिकॉर्ड, 52 गेंद में 100 रन, 7 चौके और 7 छक्के, अफगानिस्तान ने यूएई को 72 रन से कूटा, सीरीज में 1-0 से आगे

Highlights अफगानिस्तान ने शानदार जीत हासिल की। पहले मैच में 72 रन से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली। 20 ओवर में 3 विकेट पर 203 रन बनाए।

UAE vs AFG United Arab Emirates vs Afghanistan, 1st T20I: अफगानिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के बीच पहला टी20 अंतरराष्ट्रीय (टी20ई) मैच खेला गया। अफगानिस्तान ने शानदार जीत हासिल की। पहले मैच में 72 रन से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली।

अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट पर 203 रन बनाए। जवाब में संयुक्त अरब अमीरात की टीम 20 ओवर में 4 विकेट पर 131 रन बना सकी। अफगानिस्तान के ओपनर रहमानुल्लाह गुरबाज़ ने कई रिकॉर्ड तोड़ डाले। रहमानुल्लाह गुरबाज़ को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया।

