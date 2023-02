अंडर-19 महिला टी20 विश्व कप 2023ः चैंपियन हृषिता बसु का शानदार स्वागत, खेल मंत्री ने कहा-देश की बेटियां हैं और उन पर गर्व, देखें वीडियो

Highlights पश्चिम बंगाल के खेल मंत्री अरुप बिस्वास ने कहा कि ये देश की बेटियां हैं। बंगाल के 3 खिलाड़ियों और एक गेंदबाजी कोच ने देश के लिए योगदान दिया है। शेफाली वर्मा, श्वेता सहरावत और पार्श्वी चोपड़ा को सर्वश्रेष्ठ टीम में शामिल किया।

Under-19 Women's T20 World Cup 2023: भारत की अंडर-19 महिला टी20 विश्व कप जीतने वाली देश वापस लौट रही हैं। एयरपोर्ट पर फैंस स्वागत के लिए तैयार हैं। भारतीय महिला टीम ने रविवार को फाइनल में इंग्लैंड को सात विकेट से हराकर पहला अंडर-19 टी20 विश्व कप जीता था, जो महिला क्रिकेट में भारत का पहला विश्व खिताब है।

अंडर 19 महिला टी-20 विश्व कप में भारत की शानदार जीत के बाद भारतीय क्रिकेट टीम की खिलाड़ी हृषिता बसु का कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। पश्चिम बंगाल के खेल मंत्री अरुप बिस्वास ने कहा कि ये देश की बेटियां हैं।

🗣️Ranadeep Sadhu, Titas Das’s father: “Really proud that she could hold her nerve at the international level.



U19 Women’s World Cup winner Titas Sadhu and Hrishita Basu came back home with their medals and got a grand welcome at the airport.



More coming up. #U19T20WorldCuppic.twitter.com/cKDZPWCI1F — Sportz Point (@sportz_point) February 2, 2023

मुझे उन पर गर्व है। बंगाल के 3 खिलाड़ियों और एक गेंदबाजी कोच ने देश के लिए योगदान दिया है। मैं सबको बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें बधाई दी और उनको सम्मानित करने के लिए पुरस्कारों की घोषणा भी की है।

They are the daughters of the country. I am proud of them. I congratulate Shafali Verma & the entire team. Three players &a bowling coach from Bengal made a contribution to the country. CM Mamata Banerjee congratulated them&announced rewards for them: WB Sports Min Aroop Biswas pic.twitter.com/1ilTjxTtbv — ANI (@ANI) February 2, 2023

भारत की अंडर-19 महिला टी20 विश्व कप जीतने वाली टीम की तीन सदस्यों कप्तान शेफाली वर्मा, उनकी सलामी जोड़ी श्वेता सहरावत और प्रतिभावान लेग स्पिनर पार्श्वी चोपड़ा को आईसीसी ने टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ टीम में शामिल किया। शेफाली ने पारी का आगाज करते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के अलावा एक कप्तान के रूप में अपनी रणनीतिक सामझदारी का भी नजारा पेश किया।

उन्होंने यूएई के खिलाफ 12 चौके और चार छक्कों से 34 गेंद में 78 रन की तूफानी पारी खेली। वह टूर्नामेंट में 172 रन के साथ तीसरी सबसे सफल बल्लेबाज रहीं। कप्तान ने गेंदबाजी में भी हाथ आजमाते हुए सात मैच में चार विकेट चटकाए और इस दौरान सिर्फ 5.04 की इकोनॉमी रेट से रन दिए।

#Watch: U-19 cricketer Hrishita Basu given a grand welcome at her home in Howrah following the maiden victory of team India in the U-19 Women’s T20 World Cup @kiri_chopra@ZeeNewspic.twitter.com/pgrW3obQq6 — Pooja Mehta (@pooja_news) February 2, 2023

दूसरी सलामी बल्लेबाज श्वेता हालांकि अपनी सीनियर साथी शेफाली और रिचा घोष पर भारी पड़ी और टूर्नामेंट की शीर्ष स्कोरर रहीं। उन्होंने 139.43 के स्ट्राइक रेट और 99 के औसत से रन बनाए। पार्श्वी ने भारत के पहले तीन मैच में सिर्फ दो विकेट चटकाए लेकिन अंतिम चरण में शानदार गेंदबाजी की और छह मैच में 11 विकेट के साथ टूर्नामेंट की दूसरी सबसे सफल गेंदबाज रहीं।

इस लेग स्पिनर ने टीम के अंतिम सुपर सिक्स मुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ पांच रन देकर चार विकेट चटकाए। उन्होंने सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ 20 रन देकर तीन और फिर फाइनल में 13 रन देकर दो विकेट हासिल किए।

टीम की अगुआई इंग्लैंड की ग्रेस स्क्रिवन्स को सौंपी गई है जबकि टीम की उनकी दो और साथी हना बेकर और एली एंडरसन को इस टीम में जगह मिली है। न्यूजीलैंड की जॉर्जिया प्लिमर, श्रीलंका की देवमी विहागा, बांग्लादेश की शोर्ना अख्तर, दक्षिण अफ्रीका की कराबो मेसो, ऑस्ट्रेलिया की मेगी क्लार्क और पाकिस्तान की अनोशा नासिर भी टीम का हिस्सा हैं।