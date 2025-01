U19 Women's T20 World Cup: भारत ने अपने शुरुआती मैच में वेस्टइंडीज को 9 विकेट से हराया, विरोधी टीम को महज 44 रनों पर समेटा

U19 Women's T20 World Cup:भारतीय महिला अंडर-19 टीम ने रविवार को कुआलालंपुर में वेस्टइंडीज पर नौ विकेट से शानदार जीत के साथ विश्व कप खिताब की रक्षा की शुरुआत की। परुनिका सिसोदिया की अगुआई में भारतीय गेंदबाजों ने बेयूमास ओवल में ग्रुप ए के मैच में वेस्टइंडीज के कमजोर बल्लेबाजी क्रम को ध्वस्त करते हुए उन्हें मात्र 44 रन पर ढेर कर दिया।

भारत द्वारा गेंदबाजी का निर्णय लेने के बाद बाएं हाथ के स्पिनर सिसोदिया (3/7) और आयुषी शुक्ला (2/6) तथा तेज गेंदबाज वीजे जोशीथा (2/6) ने वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी को तहस-नहस कर दिया। केनिका कसार ने 29 गेंदों में 15 रन बनाकर वेस्टइंडीज के लिए शीर्ष स्कोरर की भूमिका निभाई, जबकि सलामी बल्लेबाज असाबी कॉलेंडर ने 12 रनों का योगदान दिया।

भारत ने 45 रनों के लक्ष्य को केवल 4.2 ओवर में हासिल कर लिया और 1 विकेट पर 47 रन बना लिए। सलामी बल्लेबाज गोंगदी त्रिशा का एकमात्र विकेट गिरा, जिन्हें जहज़ारा क्लैक्सटन ने दूसरी गेंद पर 4 रन पर आउट कर दिया। कीपर-बल्लेबाज जी कमलिनी (13 गेंद पर 16*) और सानिका चालके (11 गेंद पर 18*) ने भारत को आसान जीत दिलाई।

