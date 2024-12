U19 Women's T20 Asia Cup: भारत ने फाइनल में बांग्लादेश को 41 रनों से हराकर पहला महिला अंडर-19 एशिया कप जीता

Highlights फाइनल मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सात विकेट पर 117 रन बनाए भारतीय स्पिनरों ने बांग्लादेशी लाइन-अप को ध्वस्त करते हुए उन्हें 18.3 ओवर में 76 रन पर ढेर कर दिया

U19 Women's T20 Asia Cup: भारत ने रविवार को मलेशिया के कुआलालंपुर में बांग्लादेश को 41 रन से हराकर पहला महिला अंडर-19 एशिया कप का खिताब अपने नाम किया। भारतीय टीम की सलामी बल्लेबाज जी त्रिशा ने शानदार अर्धशतक बनाया, जिसके बाद आयुषी शुक्ला, सोनम यादव और पारुनिका सिसोदिया की बायें हाथ की तिकड़ी ने बांग्लादेशी बल्लेबाजों को धूल चटा दी, जिससे पिच पर त्रिशा ने 47 गेंदों पर 52 रन (5x4, 2x6) बनाकर भारत को सात विकेट पर 117 रन बनाने में मदद की, लेकिन भारतीय स्पिनरों ने बांग्लादेशी लाइन-अप को ध्वस्त करते हुए उन्हें 18.3 ओवर में 76 रन पर ढेर कर दिया।

भारतीय पारी में सबसे बड़ी साझेदारी, वास्तव में मैच में ही, त्रिशा और उनकी कप्तान निक्की प्रसाद के बीच हुई - चौथे विकेट के लिए 41 रन की साझेदारी। भारतीय बल्लेबाजों को तेज गेंदबाज फरजाना यासमीन के सामने संघर्ष करना पड़ा, जिन्होंने चार विकेट लिए। इसके बावजूद, भारत एक कम स्कोर पर सिमट गया और सातवें ओवर में दो विकेट पर 44 रन बनाकर बांग्लादेश जीत की राह पर अग्रसर दिख रहा था।

हालांकि, आयुषी (3/17), सोनम (2/13) और परुनिका (2/12) ने उस समय से कमान संभाली, जब बांग्लादेश ने मात्र 32 रन पर शेष आठ विकेट खो दिए। कप्तान निकी प्रसाद ने मामूली स्कोर का बचाव करने में शानदार काम करने के लिए अपने गेंदबाजों की सराहना की और ड्रेसिंग रूम की शांति को अपनी जीत का सबसे बड़ा कारक बताया।

उन्होंने कहा, "हमें लगा कि हम कुछ रन पीछे रह गए, शायद 20 रन पीछे, लेकिन इस विकेट पर 117 रन बनाना अच्छा है। लेकिन हम जानते थे कि हमारे पास अच्छी गेंदबाजी है और हम अच्छी गेंदबाजी करेंगे। हम खेल में बने रहने की कोशिश कर रहे थे, हमारे पास वह इरादा, बॉडी लैंग्वेज थी और हमारे गेंदबाजों और क्षेत्ररक्षकों ने शानदार काम किया। पहली बात यह है कि हम सभी ड्रेसिंग रूम में बहुत शांत हैं और इसलिए, इससे बहुत आत्मविश्वास आता है। जब बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे होते हैं और चीजें हमारे पक्ष में नहीं जा रही होती हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम शांत रहते हैं और इसीलिए हम उस स्कोर तक पहुँच पाए।"

