सबसे पसंदीदा भारतीय क्रिकेटर कौन, ट्रेंट बोल्ट ने खोल दिया राज, आज राजस्थान और मुंबई में टक्कर

Highlights न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने हार्दिक पांड्या को बताया कि वो हैं उनके सबसे पसंदीदा प्लेयर उन्होंने ये भी कहा कि कप्तान के रूप में हार्दिक बेहतर क्रिकेटर, कप्तान हैं विवादों के बीच भी हार्दिक पांड्या ने स्थिति को संभाला

मुंबई: राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के आज मैच होने से पहले न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने हार्दिक पांड्या की तारीफ करते हुए कहा कि वो उनके सबसे पसंदीदा प्लेयर हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कप्तान के रूप में हार्दिक बेहतर क्रिकेटर, कप्तान हैं और परफॉर्म भी बढ़िया करते हैं। हार्दिक के घरेलू टीम गुजरात टाइटंस की कप्तानी छोड़ने के बीच काफी विवाद उठा था, लेकिन उन्होंने बताया कि हार्दिक ने स्थिति को संभालते हुए अभी तक अच्छा किया।

मुंबई इंडियंस और राज्थान रॉयल्स मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भिड़ने जा रहे हैं। यह पांड्या का मुंबई इंडियंस की ओर से पहला मैच है, जब वो मुंबई के कप्तान के तौर पर खेलेंगे और उन्हें टीम की कमान रोहित शर्मा की जगह दी गई है। ऐसे में रोहित के फैन ने भी आरोप लगाएं और विरोध करते हुए कहा कि हार्दिक ने विश्वासघात किया। रोहित शर्मा को फ्रेंचाइजी के द्वारा हटाना गलत कदम है।

"One of my favourite Indian cricketers...": RR's Trent Boult on MI skipper Hardik Pandya



Read @ANI Story | https://t.co/FZhV4OicEm#HardikPandya#MumbaiIndians#MIvsRR#IPL2024#cricketpic.twitter.com/spehKSPw2f