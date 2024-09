Highlights Travis Head: ट्रेविस हेड का तूफानी अर्धशतक, 19 गेंदों में 50 रन Travis Head Half Century in 19 Balls: 1 ओवर में 30 रन, 19 गेंदों में तूफानी फिफ्टी

Travis Head Half Century in 19 Balls:ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक ओपनर ट्रेविस हेड ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में डंडा तोड़ बल्लेबाजी की है, ट्रेविस हेड ने 19 गेंद में अर्धशतक जड़कर सामने वाली टीम को घुटनों पर ला दिया। इसके अलावा हेड ने इंग्लैंड के गेंदबाज सैम करन के एक ओवर में 30 रन ठोक डाले, पहले टी20 मैच में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 28 रन से मैच हरा दिया।

6️⃣6️⃣6️⃣: Number of the batting beast, i.e. Travis Head 🔥



The explosive Aussie opener hit 30 runs off a Sam Curran over, including 3 successive sixes! #RivalsForever#ENGvAUSonFanCodepic.twitter.com/R6Bac6Sd6R