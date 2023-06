Watch: तमिलनाडु प्रीमियर लीग में हुआ गजब, एक ही गेंद में आर अश्विन ने लिया दूसरा डीआरएस

Highlights अंपायर द्वारा अश्विन की गेंद पर आउट घोषित किए जाने के बाद बल्लेबाज आर राजकुमार ने रिव्यू लेने का फैसला किया जिसके बाद तीसरे अंपायर ने बड़े पर्दे पर 'नॉट-आउट' घोषित करते हुए निर्णय को उलट दिया इस पर आर अश्विन ने असहमति व्यक्त करते हुए फिर से फैसले की समीक्षा करने का फैसला किया

TNPL 2023: भारत के अनुभवी स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को उनकी क्रिकेट समझ और मैदान पर चालाकी के लिए जाना जाता है। कुछ साल पहले आईपीएल में, नॉन-स्ट्राइकर एंड पर जोस बटलर को रन आउट करने के बाद सभी की निगाहें अश्विन पर टिकी थीं। इस घटना ने काफी सुर्खियां बटोरी और 'मांकडिंग' क्रिकेट के दीवानों के बीच सबसे चर्चित विषयों में से एक बन गया। इतना ही नहीं, इसने इतना प्रचार किया कि ICC को भी आधिकारिक तौर पर एक बार फिर मांकडिंग को विकेट लेने का कानूनी तरीका घोषित करना पड़ा।

इस बार आर अश्विन के द्वारा तमिलनाडु प्रीमियर लीग के इतिहास में ऐसा पहलीबार हुआ कि एक ही गेंद में दोबार रिव्यू सिस्टम डीआरएस लिया गया हो। दरअसल, वर्तमान में टीएनपीएल खेल रहे अश्विन ने कोयम्बटूर में ड्रेगन्स बनाम बे11सी त्रिची मैच के दौरान पहले से ही समीक्षा किए गए निर्णय के लिए डिसीजन रिव्यू सिस्टम (डीआरएस) रिव्यू लिया।

मैच के दौरान हुआ यूं था कि मैदानी अंपायर द्वारा अश्विन की गेंद पर आउट घोषित किए जाने के बाद बल्लेबाज आर राजकुमार ने रिव्यू लेने का फैसला किया। 'आउट' का ऑन-फील्ड निर्णय डीआरएस समीक्षा के लिए ऊपर चला गया, जिसके बाद तीसरे अंपायर ने बड़े पर्दे पर 'नॉट-आउट' घोषित करते हुए निर्णय को उलट दिया।

इस पर आर अश्विन ने असहमति व्यक्त करते हुए फिर से फैसले की समीक्षा करने का फैसला किया। तीसरे-अंपायर ने फिर से पूरे डिलीवरी फ्रेम के क्रम को फ्रेम दर क्रम चलाया और अंततः निर्णय नॉट आउट रहा।

