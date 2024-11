Tim Southee 2024: 104 टेस्ट, 161 वनडे और 126 टी20 मैच?, 770 विकेट, इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी बार अंतरराष्ट्रीय मैच खेलेंगे टिम साउदी

Highlights Tim Southee 2024: टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में रिचर्ड हेडली के बाद दूसरे स्थान पर हैं। Tim Southee 2024: हैमिल्टन में घरेलू मैदान पर तीसरा टेस्ट उनका आखिरी होगा। Tim Southee 2024: न्यूजीलैंड के लिए 104 टेस्ट, 161 वनडे और 126 टी20 मैच खेले हैं।

Tim Southee 2024: न्यूजीलैंड के अनुभवी तेज गेंदबाज और पूर्व कप्तान टिम साउदी दिसंबर में इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू मैदान हैमिल्टन के सेडॉन पार्क में आखिरी बार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दिखेंगे। टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेंगे और करियर को ब्रेक देंगे। 104 टेस्ट, 161 वनडे और 126 टी20 मैच में 770 विकेट लेने वाले साउदी ने भारत के खिलाफ टेस्ट से पहले कप्तानी छोड़ दी थी। न्यूजीलैंड के लिए सर्वाधिक टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में रिचर्ड हैडली (385) के बाद दूसरे स्थान पर हैं। साउथी हालांकि अगले जून में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) फाइनल के लिए क्वालीफाई पर खेल सकते हैं। भारत दौरे पर 3 . 0 से मिली जीत से पहले साउदी ने टॉम लैथम को टेस्ट कप्तानी सौंप दी थी। उन्होंने कहा कि मैंने बचपन से हमेशा न्यूजीलैंड के लिये खेलने का सपना देखा था।

