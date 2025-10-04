नई दिल्ली: ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले चयनकर्ताओं द्वारा रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल को वनडे कप्तान बनाए जाने से प्रशंसक निराश हैं। प्रशंसकों के एक वर्ग ने चयनकर्ता प्रमुख अजीत अगरकर पर निशाना साधते हुए कहा कि रोहित शर्मा की उपलब्धियों को देखते हुए यह उनका सरासर अपमान है।

38 वर्षीय इस खिलाड़ी का टीम इंडिया के सीमित ओवरों के कप्तान के रूप में शानदार रिकॉर्ड रहा है, खासकर पिछले साल उन्होंने राष्ट्रीय टीम को टी20 विश्व कप ट्रॉफी दिलाकर 13 साल से चले आ रहे आईसीसी ट्रॉफी के सूखे को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई थी।

56 एकदिवसीय मैचों में भारत की कप्तानी करते हुए, उन्होंने टीम को 42 जीत दिलाई और केवल 12 हार का सामना करना पड़ा। इस साल की शुरुआत में टीम को चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब भी दिलाया। टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में, इस शानदार दाएं हाथ के खिलाड़ी को 62 मैचों में से केवल 12 में हार का सामना करना पड़ा।

Removing Rohit Sharma from captaincy isn’t just unfair it’s an insult to a legend of Indian cricket.



Gautam Gambhir & Ajit Agarkar, how can you erase years of glory, sacrifice & leadership so quickly?

Rohit Sharma gave everything to Indian cricket, built a fearless team,… pic.twitter.com/nGlTPVHslI — अश्वत्थामा (@IAmR0450) October 4, 2025

कप्तानी में बदलाव के साथ, रोहित का 2027 विश्व कप खेलने का सपना भी खतरे में पड़ सकता है। कुछ प्रशंसकों ने यह भी भविष्यवाणी की है कि रोहित और कोहली ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के बाद वनडे से संन्यास ले लेंगे।

1) Gambhir - Agarkar politics costed us legendary captain Rohit Sharma .



2) Selectors just forcefully retired Rohit Sharma as captain after Champions trophy final 💔💔#RohitSharma𓃵#ViratKohli𓃵#gautamgambhirhttps://t.co/r1m0xvElq0 — Sujal (@Sujalg_25) October 4, 2025

Single match loss in LAST 3 ICC TOURNAMENTS

Still

ROHIT SHARMA replaced by Gill

Utter disrespectfulness from@BCCI

Man who led the way for 2ICC trophies and the WC FINAL without a loss @BCCI ajit agarkar continues their bad management — Saiteja Bandari🇮🇳 (@isaitejapatel) October 4, 2025

Indian fans will always remember with pain – Gautam Gambhir & Ajit Agarkar ended the golden careers of Rohit Sharma and Virat Kohli 💔😔 #RohitSharma#ViratKohli𓃵pic.twitter.com/APOGpN7GuO — BaklolCricker (@BaklolCricker) October 4, 2025

After listening to Ajit Agarkar’s press conference, it is believed that Rohit Sharma and Virat Kohli might announce their retirement from ODIs after the Australia series.#INDvsAUS#RohitSharma#ViratKohli𓃵#ShubmanGill — Mohib Raza (@mohib_raza13) October 4, 2025

टीम इंडिया की टीमें:

भारत की वनडे टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), यशस्वी जायसवाल।

भारत की T20I टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उपकप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर।