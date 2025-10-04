"ये इंडियन क्रिकेट के लेजेंड का अपमान है": शुभमन गिल को रोहित शर्मा की जगह वनडे कप्तान बनाए जाने पर फैंस नाराज, सोशल मीडिया पर निकाल रहे भड़ास

प्रशंसकों के एक वर्ग ने चयनकर्ता प्रमुख अजीत अगरकर पर निशाना साधते हुए कहा कि रोहित शर्मा की उपलब्धियों को देखते हुए यह उनका सरासर अपमान है।

October 4, 2025

नई दिल्ली: ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले चयनकर्ताओं द्वारा रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल को वनडे कप्तान बनाए जाने से प्रशंसक निराश हैं। प्रशंसकों के एक वर्ग ने चयनकर्ता प्रमुख अजीत अगरकर पर निशाना साधते हुए कहा कि रोहित शर्मा की उपलब्धियों को देखते हुए यह उनका सरासर अपमान है।

38 वर्षीय इस खिलाड़ी का टीम इंडिया के सीमित ओवरों के कप्तान के रूप में शानदार रिकॉर्ड रहा है, खासकर पिछले साल उन्होंने राष्ट्रीय टीम को टी20 विश्व कप ट्रॉफी दिलाकर 13 साल से चले आ रहे आईसीसी ट्रॉफी के सूखे को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई थी। 

56 एकदिवसीय मैचों में भारत की कप्तानी करते हुए, उन्होंने टीम को 42 जीत दिलाई और केवल 12 हार का सामना करना पड़ा। इस साल की शुरुआत में टीम को चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब भी दिलाया। टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में, इस शानदार दाएं हाथ के खिलाड़ी को 62 मैचों में से केवल 12 में हार का सामना करना पड़ा।

कप्तानी में बदलाव के साथ, रोहित का 2027 विश्व कप खेलने का सपना भी खतरे में पड़ सकता है। कुछ प्रशंसकों ने यह भी भविष्यवाणी की है कि रोहित और कोहली ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के बाद वनडे से संन्यास ले लेंगे।

टीम इंडिया की टीमें:

भारत की वनडे टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), यशस्वी जायसवाल।

भारत की T20I टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उपकप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर।

