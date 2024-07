Team India Victory Parade: प्रेरणादायक और भावनात्मक, विश्व कप विजेता युवराज सिंह के साथ फाइनल देख रहे अभिषेक शर्मा ने कहा-जीत पर भावुक हुए युवी पाजी, देखें वीडियो

Highlights Team India Victory Parade: टी20 विश्व कप का ग्रुप चरण खत्म होने के बाद लौट आये थे। Team India Victory Parade: 24 साल के खिलाड़ी ने इस जीत को उपलब्धि बताया। Team India Victory Parade: बहुत मेहनत कर रहे थे। इसलिये यह एक उपलब्धि है।

Team India Victory Parade: हाल में समाप्त हुए टी20 विश्व कप में भारत की भावनात्मक जीत की प्रशंसा करते हुए शुभमन गिल और रियान पराग जैसी पीढ़ी के सितारों ने इसे ‘प्रेरणादायक’ करार किया और भविष्य में देश को और अधिक गौरवान्वित करने का संकल्प लिया। भारत के युवा खिलाड़ी यहां शनिवार से हरारे स्पोर्ट्स क्लब में जिम्बाब्वे के खिलाफ पांच मैच की टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला खेलेंगे। गिल यहां दल की अगुआई करेंगे और वह रोहित शर्मा की अगुआई वाली टीम में बतौर ‘रिजर्व’ मौजूद थे लेकिन टी20 विश्व कप का ग्रुप चरण खत्म होने के बाद लौट आये थे।

Still thinking about last night.

Thank you for all the love ❤️ pic.twitter.com/bzX3nhhTIw — Rohit Sharma (@ImRo45) July 5, 2024

Where were they? 🤔



What were they doing❓



How much #TeamIndia's #T20WorldCup 2024 triumph 🏆 means to them?



Indian Cricket Team in Zimbabwe is like the All Of Us! 😊 #Champions



WATCH 🎥🔽 - By @ameyatilakpic.twitter.com/J2VDtNwSPk — BCCI (@BCCI) July 5, 2024

इस 24 साल के खिलाड़ी ने इस जीत को उपलब्धि बताया। पिछले हफ्ते बारबडोस में दक्षिण अफ्रीका पर फाइनल में सात रन की रोमांचक जीत के बारे में अपने अहसास साझा करते हुए बीसीसीआई से कहा, ‘‘यह उन सभी के लिए बहुत खास रही होगी और मेरे लिए भी। वे इसके लिए बहुत मेहनत कर रहे थे। इसलिये यह एक उपलब्धि है। ’’

Dear, Virat Kohli.



Thank you for hyping Jasprit Bumrah in front of the cricketing World. 🥺❤️ pic.twitter.com/N6t03v0ov2 — Sanjana Ganesan 🇮🇳 (@iSanjanaGanesan) July 4, 2024

आईपीएल 2024 में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए शानदार प्रदर्शन करने वाले अभिषेक शर्मा ने कई बार के विश्व कप विजेता युवराज सिंह के साथ यह फाइनल देखा। शर्मा ने कहा, ‘‘मैं युवी पाजी (युवराज सिंह) के साथ टी20 विश्व कप फाइनल मैच देख रहा था। जब फाइनल में भारत जीत गया तो वह बहुत भावुक हो गये। मुझे यह देखकर बहुत अच्छा लगा और मुझे काफी प्रेरणा मिली।

हम सभी के लिए आईसीसी ट्राफी जीतना सपना है और वह कई दफा भारत के लिए यह ट्राफी जीत चुके हैं। ’’ उन्होंने कहा, ‘‘मैं उस पल को कभी नहीं भूलूंगा। इसके बाद हम बाहर गये और जश्न मनाया। मुझे लगता है कि यह विश्व कप बहुत विशेष था और अब मैं देश के लिए कप जीतने के लिए प्रेरणा से भरा हूं। ’’

जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना टी20 अंतरराष्ट्रीय पदार्पण करने वाले रियान पराग ने इस जीत को देश के सभी उभरते हुए खिलाड़ियों के लिए प्रेरणास्रोत करार दिया। पराग ने कहा, ‘‘यह हम सभी के लिए प्रेरणा है, इस टीम में मौजूद युवा खिलाड़ी विश्व कप जीतना चाहते हैं जो इतने ही बड़े दर्जे की जीत हो। मुझे लगता है कि यह हम सभी के लिए और भारत में युवा क्रिकेटरों के लिए प्रेरणादायी जीत है। ’’

विकेटकीपर ध्रुव जुरेल ने कहा, ‘‘मैं सोच रहा था कि अगर मैं कहूंगा कि भारत जीतेगा तो शायद दक्षिण अफ्रीका जीत सकती है। इसलिये मैं कहता रहा कि दक्षिण अफ्रीका जीतेगा और आखिरकार भारत जीत गया। मैं बच्चे की तरह इस जीत क जश्न मना रहा था। ’’ रूतुराज गायकवाड़ चेन्नई सुपर किंग्स के अपने साथी रविंद्र जडेजा के अलावा विराट कोहली और रोहित के टीम के टी20 विश्व कप खिताब जीतने के बाद टी20 अंतरराष्ट्रीय से संन्यास लेते हुए देखकर खुश थे। गायकवाड़ ने कहा, ‘‘इस तरह की जीत हासिल करना जहां हम हार की कगार पर पहुंचने के बाद जीते, यह एक विशेष पल है।

निश्चित रूप से तीन महान खिलाड़ियों (कोहली, रोहित और जडेजा) के टी20 अंतरराष्टीय करियर का शानदार अंत। ’’ तेज गेंदबाज मुकेश कुमार और तुषार देशपांडे के लिए यह जीत किसी चमत्कार से कम नहीं है। देशपांडे ने कहा, ‘‘जैसा कि हम कहते हैं कि खेल तब तक खत्म नहीं होता जब तक यह समाप्त नहीं हुआ।

📍 Harare



Preps Begin 👌 👌#TeamIndia hit the ground running for the #ZIMvIND T20Is 👍 👍 pic.twitter.com/9nce3rMQEa — BCCI (@BCCI) July 3, 2024

यह फाइनल इसका सबसे बढ़िया उदाहरण था। हम मानते हैं कि चमत्कार हो सकते हैं। ’’ मुकेश ने कहा, ‘‘उन्हें जीतते हुए देखना बहुत ही अलग अहसास था। ’’ तेज गेंदबाज आवेश खान ने स्थानीय प्रशंसकों के साथ यह पल साझा किया और अब वह खुद भी इतिहास रचना चाहते हैं। आवेश ने कहा, ‘‘मेरे गृहनगर के करीब एक जगह हैं जहां लोग इकट्ठा होकर बड़े मैच देखते हैं।

मैं भी मैच देखने वहां गया। मैंने भी सभी के साथ जश्न मनाया। ’’ लेग स्पिनर रवि बिश्नोई ने कहा ‘‘यह शानदार अहसास था। मैं होटल में अकेला था और मैं कमरे में चिल्ला रहा था। ’’ आल राउंडर वाशिंगटन सुंदर ने कहा, ‘‘यह हम सभी के लिए बहुत बड़ी चीज है। हमने टीम पर देखा, यह टीम के हर खिलाड़ी के लिए भावुक पल था। यह प्रेरणादायी जीत थी। हर खिलाड़ी को बहुत बहुत बधाई। ’’