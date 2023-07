Team India Squad Ireland T20 Series: युवा खिलाड़ी पर फोकस, रोहित, विराट, हार्दिक, सूर्य कुमार, किशन, शुभमन को आराम, तिलक, रिंकू, जितेश और शिवम टीम में, जानें

Highlights भारतीय टीम में बदलाव का दौर शुरू हो गया है। राष्ट्रीय चयनकर्ता ने 2024 विश्व कप पर फोकस करना शुरू कर दिया। अंतिम मैच पिछले साल अगस्त में जिंबाब्वे के खिलाफ वनडे के रूप में खेला था।

Team India Squad Ireland T20 Series: भारतीय टीम में बदलाव का दौर शुरू हो गया है। राष्ट्रीय चयनकर्ता ने 2024 विश्व कप पर फोकस करना शुरू कर दिया। वेस्टइंडीज टी20 सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली को आराम देने के बाद आयरलैंड सीरीज में भी जगह नहीं दी गई है।

बीसीसीआई ने युवाओं खिलाड़ियों पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को टीम में शामिल किया गया है। रोहित शर्मा, विराट, हार्दिक पांड्या, सूर्यकुमार यादव, इशान किशन और शुभमन गिल को आराम दिया गया है।

Shivam Dube 🤝 Finishing Matches



Learning from the Great: The MS Dhoni advice that's helping him win matches for his team 👌



WATCH the Full Interview 🎥🔽 - By @jigsactin | #DeodharTrophy | @IamShivamDubehttps://t.co/ahiP3KWzunpic.twitter.com/xe27fG0sJG