धोनी के टैलेंट को पहचान दिलाने वाले बंगाल के पूर्व बल्लेबाज का निधन, बीसीसीआई को विकेटकीपर बल्लेबाज के लिए सुझाया था, सोशल मीडिया पर फैंस ने दी श्रद्धांजलि

Highlights 1962 में इंग्लैंड के खिलाफ एक घरेलू श्रृंखला के लिए भारतीय टेस्ट टीम में जगह बनाई थी। 1960 के दशक के एक बेहतरीन बल्लेबाज थे। 40 से कुछ कम की औसत से 11 प्रथम श्रेणी शतक थे।

नई दिल्लीः बंगाल के पूर्व बल्लेबाज और भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के कौशल परख (टैलेंट स्पॉटर) करने वाले प्रकाश पोद्दार का निधन हो गया। पोद्दार ने ही बीसीसीआई को महेंद्र सिंह धोनी का नाम विकेटकीपर बल्लेबाज के लिए सुझाया था।

बंगाल क्रिकेट संघ ने बताया कि पोद्दार का हैदराबाद में निधन हो गया। वह 82 साल के थे। पोद्दार ने घरेलू क्रिकेट में बंगाल और राजस्थान दोनों का प्रतिनिधित्व किया था। वह हैदराबाद में रहते थे, जहाँ उन्होंने 29 दिसंबर को अंतिम सांस ली। वह 1960 के दशक के एक बेहतरीन बल्लेबाज थे, जिन्होंने 1962 में इंग्लैंड के खिलाफ एक घरेलू श्रृंखला के लिए भारतीय टेस्ट टीम में जगह बनाई थी।

उनके नाम 40 से कुछ कम की औसत से 11 प्रथम श्रेणी शतक थे। पोद्दार और बंगाल के उनके पूर्व साथी राजू मुखर्जी ने बीसीसीआई के टैलेंट एंड रिसर्च डेवलपमेंट विंग (टीआरडीडब्ल्यू) के पूर्व प्रमुख दिलीप वेंगसरकर को महेंद्र सिंह धोनी के नाम की सिफारिश करने में अहम भूमिका निभाई थी।

#dhoni

Prakash Poddar: BCCI talent spotter who picked MS Dhoni for bigger league is dead https://t.co/DtP3H7CHxi via @IndianExpress