Team India men-women super sunday: ब्लॉकबस्टर रविवार?, टीम इंडिया ने पाकिस्तान और बांग्लादेश को कूटा, नवरात्र में फैंस को तोहफा!

Highlights Team India men-women super sunday: अरुंधति रेड्डी को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। Team India men-women super sunday: भारत ने 18.5 ओवर में चार विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। Team India men-women super sunday: अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती ने 6 विकेट झटके।

Team India men-women super sunday: ब्लॉकबस्टर रविवार? भारतीय क्रिकेट टीम ने पहले मैच में महिला टी20 विश्व कप के ग्रुप ए मैच में पाकिस्तान को छह विकेट से शिकस्त दी। दूसरे मैच में भारत ने ग्वालियर में बांग्लादेश को 7 विकेट से हराकर फैंस को नवरात्र तोहफा दिया। आईसीसी विश्व कप में भारत ने फिर से पाकिस्तान को कूटा। अरुंधति रेड्डी (चार ओवर में 19 रन पर तीन विकेट) और श्रेयंका पाटिल (चार ओवर में 12 रन पर दो विकेट) की अगुवाई में गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के बाद शेफाली वर्मा और हरमनप्रीत कौर की उम्दा बल्लेबाजी से भारत ने महिला टी20 विश्व कप के ग्रुप ए मैच में रविवार को यहां पाकिस्तान को छह विकेट से शिकस्त दी। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने आठ विकेट पर 105 रन बनाये।

Hardik Pandya finishes off in style in Gwalior 💥#TeamIndia win the #INDvBAN T20I series opener and take a 1⃣-0⃣ lead in the series 👌👌



Scorecard - https://t.co/Q8cyP5jXLe@IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/uYAuibix7Q — BCCI (@BCCI) October 6, 2024

Arundhati Reddy delivered a splendid spell of 3/19 against Pakistan, leading India to their first win of the Women's #T20WorldCup 2024 👏



She wins the @aramco POTM 🏅 pic.twitter.com/vjfeLyvKwE — ICC (@ICC) October 6, 2024

भारत ने 18.5 ओवर में चार विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने शुरुआती मैच में बड़ी हार झेलने के बाद भारतीय टीम को अपना नेट रन रेट पॉजिटिव करने के लिए इस मैच को 11.2 ओवर में जीतना था लेकिन टीम बाउंड्री लगाने के लिए संघर्ष करती दिखी। दो मैचों में पहली जीत से भारतीय टीम ग्रुप तालिका में पांचवें से चौथे स्थान पर आ गयी।

Net Run Rate could become a big factor for India at the Women's #T20WorldCup 🏏



Here’s what the players had to say on the issue 📝⬇️#INDvPAK#WhateverItTakeshttps://t.co/qxSYNq89zi — ICC (@ICC) October 6, 2024

पाकिस्तान हार के बावजूद तीसरे स्थान पर है। शेफाली वर्मा ने 35 गेंद की पारी में तीन चौके की मदद से 32 रन बनाये जबकि हरमनप्रीत ने गर्दन में खिंचाव के कारण रिटायर्ड हर्ट होने से पहले 24 गेंद में एक चौके की मदद से 29 रन का योगदान दिया। जेमिमा रोड्रिग्स ने 28 गेंद में 23 रन बनाये। हरमनप्रीत चोट के कारण मैच के बाद होने वाले पुरस्कार समारोह में भी नहीं आयी। पाकिस्तान की ओर से कप्तान फातिमा सना 23 रन देकर दो विकेट लिये। इससे पहले श्रेयंका और अरुंधति ने किफायती गेंदबाजी की। प्लेयर ऑफ द मैच अरुंधति ने टी20 अंतरराष्ट्रीय में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया।

अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती की धारदार गेंदबाजी के बाद बल्लेबाजों के उम्दा प्रदर्शन से भारत ने पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में रविवार को यहां बांग्लादेश के खिलाफ सात विकेट की आसान जीत दर्ज की। बांग्लादेश के 128 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने हार्दिक पंड्या (नाबाद 39, 16 गेंद, पांच चौके, दो छक्के), संजू सैमसन (29) और कप्तान सूर्यकुमार यादव (29) की पारियों की बदौलत 8.1 ओवर शेष रहते तीन विकेट पर 132 रन बनाकर जीत दर्ज की। नितीश कुमार रेड्डी भी 16 रन बनाकर नाबाद रहे।

पंड्या और नीतीश ने चौथे विकेट के लिए 24 गेंद में 52 रन की अटूट साझेदारी कर टीम को जीत दिला दी। भारत ने इससे पहले तेज गेंदबाज अर्शदीप (14 रन देकर तीन विकेट) और लगभग तीन साल बाद अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मैच खेल रहे लेग स्पिनर चक्रवर्ती (31 रन देकर तीन विकेट) के तीन-तीन विकेट से बांग्लादेश को 19.5 ओवर में 127 रन पर समेट दिया।

वाशिंगटन सुंदर, मयंक यादव और पंड्या ने भी एक-एक विकेट चटकाया। बांग्लादेश की ओर से मेहदी हसन मिराज नाबाद 35 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहे। उन्होंने 32 गेंद का सामना करते हुए तीन चौके मारे। उनके अलावा कप्तान नजमुल हुसैन शंटो (27) ही 20 रन के आंकड़े को पार कर पाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने पावर प्ले में दो विकेट पर 71 रन बनाकर तूफानी शुरुआत की।

सैमसन ने शरीफुल इस्लाम के पहले ओवर में दो चौकों के साथ शुरुआत की। अभिषेक शर्मा (16) ने अगले ओवर में तस्कीन अहमद पर दो चौके और एक छक्का मारा लेकिन इसी ओवर में रन आउट हो गए। सूर्यकुमार (29 रन, 14 गेंद, तीन छक्के, दो चौके) ने आते ही मुस्ताफिजुर पर छक्का तथा चौका मारा और फिर तस्कीन की गेंद पर दो चौकों और एक छक्के के साथ पांचवें ओवर में टीम के रनों का अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने अगले ओवर में मुस्ताफिजुर पर भी छक्का जड़ा लेकिन अगली गेंद को डीप स्क्वायर लेग पर जाकिर अली के हाथों में खेल गए।

सैमसन भी इसके बाद मिराज की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में रिषाद के हाथों लपके गए। सैमसन ने 19 गेंद की अपनी पारी में छह चौके मारे। पंड्या ने मिराज पर चौके के साथ खाता खोला जबकि नितीश कुमार रेड्डी ने रिषाद की गेंद को दर्शकों के बीच पहुंचाया। पंड्या ने मुस्ताफिजुर पर चौके के साथ 10वें ओवर में भारत के रनों का शतक पूरा किया।

भारत को अंतिम 10 ओवर में जीत के जिए सिर्फ 22 रन की दरकार थी। रिषाद पर छक्के के बाद पंड्या ने तस्कीन की लगातार गेंदों पर दो चौकों और एक छक्के के साथ भारत को लक्ष्य तक पहुंचाया। इससे पहले सूर्यकुमार ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया जिसे अर्शदीप सिंह ने सही साबित किया।