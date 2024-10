Team India: शानदार, जानदार और जिंदाबाद?, दुबई से दिल्ली तक जीत ही जीत!, टीम इंडिया ने श्रीलंका और बांग्लादेश के छक्के छुड़ाए

Highlights एशिया कप चैंपियन श्रीलंका को हराकर सबसे बड़ी जीत दर्ज की। कप्तान हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंधाना के अर्धशतकीय पारी खेली। दिल्ली में बांग्लादेश को हराकर 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त ले ली।

Team India: शानदार, जानदार और जिंदाबाद? बुधवार को भारतीय क्रिकेट टीम ने कमाल के साथ धमाल किया। दिल्ली में बांग्लादेश को हराकर 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त ले ली तो दुबई में आईसीसी महिला टी20 विश्व कप के ग्रुप ए के एकतरफा मैच में एशिया कप चैंपियन श्रीलंका को हराकर सबसे बड़ी जीत दर्ज की। कप्तान हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंधाना के अर्धशतक के बाद आशा शोभना और अरुंधति रेड्डी के करियर की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी से श्रीलंका को 82 रन से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाने की उम्मीदें जीवंत रखीं।

महिला T20 WC में IND-W की सबसे बड़ी जीत का अंतरः

82 रन बनाम एसएल-डब्ल्यू, दुबई, 2024

79 रन बनाम BAN-W, सिलहट, 2014

72 रन बनाम BAN-W, बेंगलुरु, 2016

71 रन बनाम एसएल-डब्ल्यू, बैसेटेरे, 2010

52 रन बनाम आईआरई-डब्ल्यू, गुयाना, 2018

भारत के 173 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका की आशा (19 रन पर तीन विकेट) और अरुंधति (19 रन पर तीन विकेट) की धारदार गेंदबाजी के सामने 19.5 ओवर में 90 रन पर ढेर हो गई। रेणुका सिंह ने भी 16 रन देकर दो विकेट चटकाए। श्रीलंका की तरफ से कविशा दिलहारी (21) और अनुष्का संजीवनी (20) ही 20 रन के आंकड़े को छू पाए।

Leading by example 🫡



Harmanpreet Kaur's fiery half-century put India in the box seat and wins her the @aramco POTM award 🏅 #T20WorldCup | #WhateverItTakespic.twitter.com/AMVDsTT8XF — ICC (@ICC) October 9, 2024

What India's emphatic win against Sri Lanka does to their NRR in Women's #T20WorldCup Group A 👀



Check the standings here ➡: https://t.co/2JtqWin6Wo#INDvSL#WhateverItTakespic.twitter.com/oywpk0cOtH— ICC (@ICC) October 9, 2024

नीतिश कुमार रेड्डी (74 रन और दो विकेट) के हरफनमौला खेल और रिंकू सिंह (53) के साथ चौथे विकेट के लिए 49 गेंद में 108 रन की साझेदारी से भारत ने तीन मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज के दूसरे मैच में बुधवार को बांग्लादेश को यहां 86 रन से शिकस्त देकर 2-0 की अजेय बढ़त बना ली। इक्कीस साल के रेड्डी ने 34 गेंद की अपनी पारी में चार चौके और सात शानदार छक्के जड़े।

एक कैलेंडर वर्ष में एक टीम द्वारा सर्वाधिक जीत (सुपर ओवर जीत सहित)-

29 युगांडा (2023)

28 भारत (2022)

21तंजानिया (2022)

20* भारत (2024)

20 पाकिस्तान (2020)।

जबकि रिंकू ने 29 गेंद की पारी में पांच चौके और तीन छक्के लगाये। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए नौ विकेट पर 221 रन बनाने के बाद बांग्लादेश को नौ विकेट पर 135 रन पर रोक दिया। भारत ने श्रृंखला का पहला मैच सात विकेट से जीता था। श्रृंखला का तीसरा मैच 12 अक्टूबर को हैदराबाद में खेला जायेगा।

बांग्लादेश के लिए इस प्रारूप में अपनी आखिरी अंतरराष्ट्रीय सीरीज खेल रहे महमुदुल्लाह ने सबसे ज्यादा 41 रन का योगदान दिया। उन्होंने 39 गेंद की पारी में तीन छक्के लगाये बल्ले से कमाल करने के बाद रेड्डी ने दो विकेट भी चटकाये। वरुण चक्रवर्ती को भी दो सफलता मिली। रेड्डी और रिंकू के अलावा हार्दिक पंड्या ने 19 गेंद में 32 रन का योगदान देकर स्कोर को 200 के पार पहुंचाने में अहम योगदान दिया।