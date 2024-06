T20 World Cup: बस 3 छक्के और रोहित शर्मा रच देंगे इतिहास, कोई नहीं कर पाया ऐसा, टी20 में भी 'दोहरे शतक' के करीब

Highlights भारतीय कप्तान रोहित शर्मा एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बनने का मौका अब तक सभी प्रारूपों में भारत के लिए खेले गए 472 मैचों में 597 छक्के हैं

2024 ICC Men's T20 World Cup: आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 के दौरान भारतीय कप्तान रोहित शर्मा एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं। विश्व कप 2 जून से वेस्टइंडीज और यूएसए में शुरू होगा। 37 वर्षीय दाएं हाथ के बल्लेबाज रोहित शर्मा इस विश्वकप में भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगे। रोहित इकलौते ऐसे सदस्य हैं जो भारत की 2007 टी20 विश्व कप विजेता टीम में भी शामिल थे।

टी20 विश्व कप के दौरान इतिहास रचने और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बनने का मौका होगा। साल 2023 में एकदिवसीय विश्व कप में भारत का नेतृत्व करने वाले रोहित के नाम अब तक सभी प्रारूपों में भारत के लिए खेले गए 472 मैचों में 597 छक्के हैं। 600 छक्कों के आंकड़े तक पहुंचने के लिए उन्हें तीन और छक्कों की जरूरत है।

जून 2007 में आयरलैंड के खिलाफ एकदिवसीय मैच के दौरान भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले रोहित ने 151 T20I में 190 छक्के लगाए हैं, जो किसी भी खिलाड़ी द्वारा सबसे अधिक है। अगर वह टी20 विश्व कप 2024 में 10 छक्के लगाने में सफल हो जाते हैं, तो वह खेल के सबसे छोटे प्रारूप में छक्कों का दोहरा शतक पूरा करने वाले पहले क्रिकेटर बन जाएंगे।

T20I के अलावा रोहित ने भारत के लिए खेले 59 टेस्ट मैचों में 84 छक्के और 262 वनडे मैचों में 323 छक्के लगाए हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में रोहित के बाद वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज और पूर्व कप्तान क्रिस गेल का नंबर आता है। गेल ने 483 मैचों में 553 छक्कों के साथ अपना करियर खत्म किया। रोहित ने 11 अक्टूबर, 2023 को दिल्ली में अफगानिस्तान के खिलाफ भारत के एकदिवसीय विश्व कप 2023 मैच के दौरान अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में गेल के सर्वाधिक छक्कों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था।

बता दें कि टी20 विश्व कप 2024 में हिस्सा ले रहे 11 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने साल 2010 में भी वेस्टइंडीज में हुए टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था। इसमें दो भारतीय, टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा और रवींद्र जडेजा भी शामिल हैं।

