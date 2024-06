T20 World Cup: 'अगले हफ्ते मैं बेरोजगार हो जाऊंगा...' भावुक राहुल द्रविड़ ने मजाकिया अंदाज से जीता दिल

Highlights आईसीसी खिताब के लिये 11 साल लंबा इंतजार 29 जून को खत्म हुआ दक्षिण अफ्रीका को बेहद रोमांचक मैच में सात रन से हराकर टी20 विश्व कप जीत लिया कोच राहुल द्रविड़ का कार्यकाल भी समाप्त हो गया

T20 World Cup: आईसीसी खिताब के लिये 11 साल लंबा इंतजार 29 जून को खत्म हुआ। भारत ने 11 साल का इंतजार खत्म करते हुए दक्षिण अफ्रीका को बेहद रोमांचक मैच में सात रन से हराकर टी20 विश्व कप जीत लिया। इस खुशी के मौके पर तीन अहम लोगों की विदाई भी हुई। विराट कोहली और रोहित शर्मा ने जहां टी20 क्रिकेट से संन्यास ले लिया वहीं कोच राहुल द्रविड़ का कार्यकाल भी समाप्त हो गया। द्रविड़ अब भारतीय टीम को कोचिंग नहीं देंगे।

इस मौके पर भावुक द्रविड़ ने कहा कि पिछले कुछ घंटों में मुझे वास्तव में शब्दों की कमी महसूस हुई है। जिस तरह से हमें कठिन परिस्थितियों से लड़ना पड़ा, मैं इस टीम पर इससे अधिक गर्व नहीं कर सकता। टीम के कप्तान रोहित शर्मा के साथ अपने संबंधों बात करते हुए द्रविड़ इमोशनल हो गए। द्रविड़ ने कहा कि मैं एक व्यक्ति के रूप में उन्हें याद करूंगा। क्रिकेट को भूल जाऊंगा। कप्तान और बाकी सब कुछ को भूल जाऊंगा। मुझे बस उम्मीद है कि हम अभी भी दोस्त रहेंगे।

हालांकि द्रविड़ ने अपना मजाकिया अंदाज भी दिखाया जिसके लिए वो जाने नहीं जाते। द्रविड़ ने मजाकिया अंदाज में कहा कि अगले हफ्ते मैं बेरोजगार हो जाऊंगा। मैं बहुत आगे के बारे में नहीं सोचना चाहता। मुझे लगता है बस यही तो जीवन है।

