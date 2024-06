T20 World Cup final: 28 हजार दर्शकों के सामने होगा महामुकाबला, भारत vs दक्षिण अफ्रीका की पूरी डिटेल्स जानें

Highlights आखिर वो समय आ ही गया जिसका सबको इंतजार था इस बार 11 साल का सूखा खत्म करने का सुनहरा मौका है मुकाबला ब्रिजटाउन, बारबाडोस के केंसिंग्टन ओवल में खेला जाएगा

T20 World Cup final: लंबे इंतजार के बाद आखिर वो समय आ ही गया जिसका सबको इंतजार था। भारतीय टीम 29 जून की रात (भारतीय समयानुसार) टी 20 विश्वकप के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका से भिड़ने को तैयार है। नवंबर 2023 में वनडे विश्वकप के फाइनल में मिली हार की याद अब भी हर भारतीय के जेहन में है। 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद से टीम इंडिया अब तक कोई आईसीसी खिताब नहीं जीत पाई है। इसलिए इस बार 11 साल का सूखा खत्म करने का सुनहरा मौका है।

मैच डिटेल्स

यह मुकाबला ब्रिजटाउन, बारबाडोस के केंसिंग्टन ओवल में खेला जाएगा। फाइनल मुकाबला भारतीय समयानुसार रात आठ बजे शुरू होगा। भारतीय टीम जहां दूसरी बार खिताब जीतने की कोशिश करेगी वहीं दक्षिण अफ्रीका जो कि पहली बार किसी विश्वकप के फाइनल में पहुंची है, कोई कसर नहीं छोड़ेगी।

टी-20 विश्व रैंकिंग में नंबर एक पर काबिज भारत एक बार 2007 में चैंपियन रह चुका है।

टीम इंडिया के कोच राहुल द्रविड़ और कप्तान रोहित शर्मा हैं

टीम इंडिया में नंबर 8 तक बल्लेबाजी है, रोहित, कोहली, सूर्यकुमार यादव, पंत और हार्दिक पर खास निगाहें होंगी

टीम इंडिया ने आयरलैंड, पाकिस्तान और संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ सभी ग्रुप स्टेज मैच जीते, जबकि कनाडा के खिलाफ एक मैच रद्द कर दिया गया।

सुपर आठ चरण में भारत ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया को हराया।

सेमीफाइनल जीत इंग्लैंड पर 68 रनों से निर्णायक जीत थी।

भारत: रोहित शर्मा (कप्तान), हार्दिक पंड्या, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत, संजू सैमसन, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज।

