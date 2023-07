T20 World Cup Asia B Qualifier: चीन की टीम 11.2 ओवर में 23 रन पर ALL OUT, इस खिलाड़ी ने 8 रन देकर झटके 7 विकेट, सभी को किया बोल्ड, देखें टॉप-10 आंकड़े

Highlights मलेशिया ने चीन को आठ विकेट से हराया। भारत के दीपक चाहर के नाम टी20 में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का रिकॉर्ड है। बांग्लादेश के खिलाफ 2019 में सात रन देकर छह विकेट लिये थे।

T20 World Cup Asia B Qualifier: मलेशिया के गुमनाम से तेज गेंदबाज सियाजरूल इद्रुस ने टी20 विश्व कप एशिया बी क्वालीफायर में सात विकेट लेकर अंतरराष्ट्रीय पुरुष क्रिकेट में टी20 गेंदबाजी का नया रिकॉर्ड बनाया। इद्रुस ने आठ रन देकर सात विकेट लिए, जिसकी मदद से मलेशिया ने चीन को आठ विकेट से हराया।

इद्रुस ने सभी विकेट बोल्ड किये। अब तक 22 टी20 खेल चुके 32 वर्ष के इद्रुस ने नाइजीरिया के पीटर ओहो का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने सियरा लियोन के खिलाफ 2021 में पांच रन देकर छह विकेट लिये थे। आईसीसी के पूर्णकालिक सदस्यों में भारत के दीपक चाहर के नाम टी20 में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का रिकॉर्ड है, जिन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 2019 में सात रन देकर छह विकेट लिये थे।

समग्र रूप से वह इस सूची में दिनेश नकरानी के साथ संयुक्त तीसरे स्थान पर हैं जिन्होंने युगांडा के खिलाफ 2021 में सात रन देकर छह विकेट लिये थे। नीदरलैंड की फ्रेडरिक ओवरदिज्क के नाम महिला और पुरूष दोनों वर्गों में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का रिकॉर्ड है, जिन्होंने फ्रांस के खिलाफ 2021 में तीन रन देकर सात विकेट लिये थे।

पुरुषों के टी20 क्रिकेट में 12 गेंदबाज छह या अधिक विकेट एक मैच में ले चुके हैं जिनमें चाहर, भारत के युजवेंद्र चहल, आस्ट्रेलिया के एश्टोन एगर और श्रीलंका के अजंता मेंडिस शामिल हैं। चीन की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 11.2 ओवर में 23 रन पर आउट हो गई।

🥇 Best figures in men's T20I cricket

🎯 ALL dismissals being bowled



Malaysia's Syazrul Idrus became the first bowler to take SEVEN wickets in a men's T20I 🤯 https://t.co/MQXi6Dya9p#CricketTwitterpic.twitter.com/lGdziQHJ8Y — ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) July 26, 2023

उसका कोई भी बल्लेबाज दोहरे अंक तक नहीं पहुंच सका। वेइ गुओ लेइ ने सर्वाधित सात रन बनाये। मलेशिया ने 4 . 5 ओवर में दो विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इस टूर्नामेंट के विजेता को नवंबर में नेपाल में होने वाले एशिया क्षेत्रीय फाइनल में प्रवेश मिलेगा जिसमें से शीर्ष दो टीमें 2024 में टी20 विश्व कप खेलेंगी।