T20 World Cup 2026: हैरी ब्रूक कप्तान, चोटिल आर्चर इन, जबकि SRH के ₹13 करोड़ के स्टार लिविंगस्टोन आउट, ईसीबी ने टीम का किया ऐलान

इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने आने वाले T20 मेगा इवेंट और श्रीलंका के खिलाफ व्हाइट-बॉल सीरीज़ के लिए हैरी ब्रूक की कप्तानी वाली प्रोविज़नल टीम की घोषणा की है।

By रुस्तम राणा | Updated: December 30, 2025 13:58 IST2025-12-30T13:58:42+5:302025-12-30T13:58:42+5:30

लंदन: जोफ्रा आर्चर को चोट की वजह से पिछले दो एशेज टेस्ट से बाहर रहने के बावजूद T20 वर्ल्ड कप के लिए इंग्लैंड की टीम में शामिल किया गया है, क्योंकि इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने आने वाले T20 मेगा इवेंट और श्रीलंका के खिलाफ व्हाइट-बॉल सीरीज़ के लिए हैरी ब्रूक की कप्तानी वाली प्रोविज़नल टीम की घोषणा की है।

इंग्लैंड T20 वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए श्रीलंका में तीन वनडे और उतने ही T20 मैच खेलेगा, जो 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में शुरू हो रहा है। आर्चर, जो अभी भी एडिलेड में तीसरे एशेज टेस्ट के दौरान लगी साइड स्ट्रेन से उबर रहे हैं, हालांकि, श्रीलंका दौरे का हिस्सा नहीं होंगे।

इस बीच, तेज़ गेंदबाज़ जोश टंग, जिन्होंने इंग्लैंड के लिए कभी कोई व्हाइट-बॉल इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है, को उनके एशेज में प्रदर्शन के लिए वर्ल्ड कप टीम में शामिल करके इनाम दिया गया है। आने वाले T20 वर्ल्ड कप में हैरी ब्रूक इंग्लैंड की कप्तानी करेंगे, और टॉम बैंटन, जोस बटलर, जैकब बेथेल, सैम करन, बेन डकेट और फिल साल्ट इस बड़े इवेंट के लिए टीम का मुख्य हिस्सा होंगे।

श्रीलंका में वनडे सीरीज़ 22, 24 और 27 जनवरी को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेली जाएगी, जिसके बाद एक्शन कैंडी के पल्लेकेले इंटरनेशनल स्टेडियम में T20I मैचों के लिए शिफ्ट हो जाएगा, जो 30 जनवरी, 1 और 3 फरवरी को खेले जाएंगे। T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका के अलग-अलग स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसका फाइनल मैच 8 मार्च को होगा।

श्रीलंका में T20 और वर्ल्ड कप के लिए इंग्लैंड टीम: हैरी ब्रूक, रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर (सिर्फ वर्ल्ड कप के लिए), टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जोस बटलर, ब्रायडन कार्स (सिर्फ श्रीलंका दौरे के लिए), सैम कुरेन, लियाम डॉसन, बेन डकेट, विल जैक्स, जेमी ओवरटन, आदिल राशिद, फिल साल्ट, जोश टोंग, ल्यूक वुड।

श्रीलंका में वनडे के लिए इंग्लैंड टीम: हैरी ब्रूक, रेहान अहमद, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जोस बटलर, ब्रायडन कार्स, जैक क्रॉली, सैम कुरेन, लियाम डॉसन, बेन डकेट, विल जैक्स, जेमी ओवरटन, आदिल राशिद, जो रूट, ल्यूक वुड।

