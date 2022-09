T20 World Cup 2022: आईसीसी टी20 विश्व कप में इन टीमों के साथ अभ्यास मैच खेलेगा भारत, 17 और 19 अक्टूबर को टक्कर, जानें शेयडूल

Highlights पहला अभ्यास मैच 10 अक्टूबर को वेस्ट इंडीज और यूएई के बीच जंक्शन ओवल में है। भारत अपने अभ्यास मैच में 17 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया और 19 अक्टूबर को न्यूजीलैंड से भिड़ेगा। पहले दौर में खेलने वाली प्रत्येक टीम को दो अभ्यास मैच खेलने को मिलेंगे।

T20 World Cup 2022: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने गुरुवार को अभ्यास मैच की घोषणा की। टी20 विश्व कप वार्म-अप मैचों में टीम इंडिया का सामना ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से होगा। ICC ने अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले ICC पुरुष T20 विश्व कप से पहले सभी 16 टीमों के लिए वार्म-अप मैच की घोषणा की।

भारत आईसीसी टी20 विश्व कप के अपने अभ्यास मैच में गत चैंपियन आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से क्रमश: 17 और 19 अक्टूबर को भिड़ेगा। रोहित शर्मा की अगुआई वाली भारतीय टीम अपने दोनों मैच ब्रिसबेन के गाबा में खेलेगी। पहला अभ्यास मैच 10 अक्टूबर को वेस्ट इंडीज और यूएई के बीच जंक्शन ओवल में है।

10 अक्टूबर - वेस्ट इंडीज बनाम यूएई, जंक्शन ओवल, सुबह 11:00 बजे

10 अक्टूबर - स्कॉटलैंड बनाम नीदरलैंड, जंक्शन ओवल, दोपहर 3:00 बजे

10 अक्टूबर - श्रीलंका बनाम जिम्बाब्वे, एमसीजी, शाम 7:00 बजे

11 अक्टूबर - नामीबिया बनाम आयरलैंड, एमसीजी, शाम 7:00 बजे

12 अक्टूबर - वेस्ट इंडीज बनाम नीदरलैंड, एमसीजी, शाम 7:00 बजे

13 अक्टूबर - जिम्बाब्वे बनाम नामीबिया, जंक्शन ओवल, सुबह 11:00 बजे

13 अक्टूबर - श्रीलंका बनाम आयरलैंड, जंक्शन ओवल, दोपहर 3:00 बजे

13 अक्टूबर - स्कॉटलैंड बनाम यूएई, एमसीजी, शाम 7:00 बजे

17 अक्टूबर - ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत, द गाबा, दोपहर 2:00 बजे

17 अक्टूबर - न्यूजीलैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका, एलन बॉर्डर फील्ड, दोपहर 2:00 बजे

17 अक्टूबर - इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान, द गाबा, शाम 6:00 बजे

17 अक्टूबर - अफगानिस्तान बनाम बांग्लादेश, एलन बॉर्डर फील्ड, शाम 6:00 बजे

19 अक्टूबर - अफगानिस्तान बनाम पाकिस्तान, द गाबा, दोपहर 1:00 बजे

19 अक्टूबर - बांग्लादेश बनाम दक्षिण अफ्रीका, एलन बॉर्डर फील्ड, शाम 6:00 बजे

19 अक्टूबर - न्यूजीलैंड बनाम भारत, द गाबा, शाम 6:00 बजे...

भारत अपने अभ्यास मैच में 17 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया और 19 अक्टूबर को न्यूजीलैंड से भिड़ेगा। एतिहासिक मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पहले दौर में हिस्सा ले रही टीम के अभ्यास मुकाबलों की मेजबानी 10 से 13 अक्टूबर तक करेगा जबकि ब्रिसबेन के गाबा और एलेन बॉर्डर फील्ड में सुपर 12 चरण में खेलने वाली टीम के अभ्यास मैच 17 से 19 अक्टूबर तक खेले जाएंगे।

पहले अभ्यास मैच में 2012 और 2016 का चैंपियन वेस्टइंडीज 10 अक्टूबर को जंक्शन ओवल में संयुक्त अरब अमीरात से भिड़ेगा। पहले दौर में खेलने वाली प्रत्येक टीम को दो अभ्यास मैच खेलने को मिलेंगे। वर्ष 2009 का चैंपियन पाकिस्तान और 2010 का चैंपियन इंग्लैंड गाबा में 18 अक्टूबर को आमने सामने होंगे।

