टीम इंडिया से बाहर, 10 चौका, 8 छक्का, 50 गेंद और नाबाद 113 रन?, त्रिपुरा बॉलर पर टूटे इशान किशन

Syed Mushtaq Ali Trophy T20 Tournament: किशन को विराट सिंह के रूप में उम्दा जोड़ीदार मिला जिन्होंने 40 गेंद में नाबाद 53 रन की पारी खेली।

अहमदाबादः भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज इशान किशन की 50 गेंद में नाबाद 113 रन की पारी से झारखंड ने रविवार को यहां सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टी20 टूर्नामेंट के ग्रुप डी मैच में त्रिपुरा को आठ विकेट से हरा दिया। किशन ने अपनी नाबाद पारी के दौरान 10 चौके और आठ छक्के मारे जिससे झारखंड ने त्रिपुरा के सात विकेट पर 182 रन के जवाब में 15 गेंद शेष रहते दो विकेट पर 185 रन बनाकर जीत दर्ज की। किशन ने अपनी इस पारी से राष्ट्रीय चयनकर्ताओं का ध्यान खींचने का प्रयास किया है जो जल्द ही दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला के लिए भारतीय टीम का चयन करेंगे।

किशन को विराट सिंह के रूप में उम्दा जोड़ीदार मिला जिन्होंने 40 गेंद में नाबाद 53 रन की पारी खेली। एक अन्य मैच में राजस्थान ने अंतिम लम्हों में धैर्य बरकरार रखते हुए कर्नाटक को बेहद रोमांचक मुकाबले में एक रन से हराया। राजस्थान ने पहले बल्लेबाज करते हुए पांच विकेट पर 201 रन बनाए थे।

जिसके जवाब में कड़ी चुनौती पेश करने के बावजूद कर्नाटक की टीम आठ विकेट पर 200 रन ही बना सकी। लक्ष्य का पीछा करते हुए कर्नाटक ने शुरुआत में ही कप्तान मयंक अग्रवाल और केएल श्रीजीत के विकेट गंवा दिए जिससे टीम का स्कोर दो विकेट पर 19 रन पर हो गया। देवदत्त पडिक्कल (32) के विकेट के साथ टीम ने 51 रन तक तीन विकेट गंवा दिए।

करुण नायर (32 गेंद में 51 रन) और आर स्मरण (31 गेंद में नाबाद 48) ने 82 रन की साझेदारी करके पारी को संभाला। दोनों ने 14.5 ओवर में टीम का स्कोर तीन विकेट पर 133 रन तक पहुंचाया लेकिन इसके बाद टीम ने करुण, अभिनव मनोहर, श्रेयस गोपाल और प्रवीण दुबे के विकेट जल्दी-जल्दी गंवा दिए जिससे उसका स्कोर 17.3 ओवर में सात विकेट पर 155 रन हो गया।

स्मरण अंतिम ओवरों में तेजी से रन बनाने में नाकाम रहे। विद्याधर पाटिल ने आठ गेंद में तीन छक्कों और दो चौकों से 27 रन बनाकर टीम की उम्मीद जगाई लेकिन कमलेश नागरकोटि (52 रन पर तीन विकेट) ने उन्हें पवेलियन भेज दिया। कर्नाटक को अंतिम ओवर में 15 रन की जरूरत थी लेकिन विजयकुमार वैशाख के छक्के और स्मरण के चौके के बावजूद टीम एक रन से हार गई।

राजस्थान ने इससे पहले दीपक हुड्डा (43), कार्तिक शर्मा (46) और महिपाल लोमरोर (नाबाद 48) की पारियों की बदौलत 200 रन से अधिक का स्कोर खड़ा किया। कर्नाटक के लिए तेज गेंदबाज वैशाख और विद्याधर ने दो-दो विकेट चटकाए। राजस्थान की टीम अब ग्रुप डी में तीन मैच में 12 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है।

झारखंड के भी इतने ही अंक हैं लेकिन वह बेहतर नेट रन रेट के कारण शीर्ष पर है। कर्नाटक तीन मैच में सिर्फ चार अंक के साथ पांचवें स्थान पर खिसक गया है। तमिलनाडु ने एक अन्य मैच में उत्तराखंड को पांच विकेट से हराया। उत्तराखंड ने युवराज चौधरी (74) के अर्धशतक और कुणाल चंदेला की 47 रन की पारी से छह विकेट पर 164 रन का प्रतिस्पर्धी स्कोर खड़ा किया।

इसके जवाब में तमिलनाडु ने रविचंद्रन राजकुमार की नाबाद 93 रन की पारी की बदौलत 17.1 ओवर में पांच विकेट पर 168 रन बनाकर आसान जीत दर्ज की। उत्तराखंड की ओर से युवराज चौधरी ने 21 रन देकर दो विकेट चटकाए।

