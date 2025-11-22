Syed Mushtaq Ali Trophy 2025: 26 नवंबर से शुरू और 18 दिसंबर को फाइनल, दिल्ली, बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु और मुंबई टीम की घोषणा, देखिए पूरी लिस्ट

Highlights Syed Mushtaq Ali Trophy 2025: लखनऊ, हैदराबाद, अहमदाबाद और कोलकाता में खेला जाएगा, जबकि नॉकआउट दौर इंदौर में होगा। Syed Mushtaq Ali Trophy 2025: आयुष बडोनी और यश ढुल दोनों की अगुआई वाली दिल्ली की टीम अब तक रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट में एक भी जीत दर्ज नहीं कर सकी है। Syed Mushtaq Ali Trophy 2025: एलीट ग्रुप डी में दिल्ली पांच मैच में आठ अंक के साथ छठे स्थान पर है।

मुंबईः सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 की शुरुआत 26 नवंबर से है और फाइनल मुकाबला 18 दिसंबर को खेला जाएगा। इस दौरान 125 टी20 मैच खेले जाएंगे। मुंबई और रेलवे के बीच पहला मुकाबला खेला जाएगा। बंगाल पहले मैच में 26 नवंबर को हैदराबाद में बड़ौदा से खेलेगा। सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी का एलीट डिवीजन 26 नवंबर से 18 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। मुंबई की टीम टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में 26 नवंबर को लखनऊ में रेलवे के खिलाफ खेलेगी। प्रतियोगिता का पहला दौर लखनऊ, हैदराबाद, अहमदाबाद और कोलकाता में खेला जाएगा, जबकि नॉकआउट दौर इंदौर में होगा।

Syed Mushtaq Ali Trophy 2025: दिल्ली की टीम-

नीतीश राणा (कप्तान), प्रियांश आर्य, सार्थक रंजन, आयुष बडोनी, अर्पित राणा, आयुष दोसेजा, मयंक रावत, तेजस्वी (विकेटकीपर), अनुज रावत (विकेटकीपर), हिम्मत सिंह, यश ढुल, सिमरजीत सिंह, राहुल डागर, यश भाटिया, अंकित राजेश कुमार, हर्ष त्यागी, सुयश शर्मा, प्रिंस यादव, मनी ग्रेवाल, रोहन राणा, ध्रुव कौशिक, आर्यन राणा, वैभव कंडपाल।

Syed Mushtaq Ali Trophy 2025: बंगाल टीम-

अभिमन्यु ईश्वरन (कप्तान), सुदीप घरामी, अभिषेक पोरेल, शाकिर हबीब गांधी, युवराज केसवानी, प्रियांशु श्रीवास्तव, शाहबाज अहमद, प्रदीप्ता प्रामाणिक, रितिक चटर्जी , करण लाल , सक्षम चौधरी, मोहम्मद शमी, आकाश दीप, सायन घोष, कनिष्क सेठ, युधजीत गुहा, श्रेयन चक्रवर्ती।

Syed Mushtaq Ali Trophy 2025: कर्नाटक की टीम-

मयंक अग्रवाल (कप्तान), मैकनील नोरोन्हा, केएल श्रीजीत, करुण नायर, आर स्मरण, अभिनव मनोहर, श्रेयस गोपाल, शिखर शेट्टी, वैसाख विजयकुमार, विद्वथ कावेरप्पा, विद्याधर पाटिल, श्रीवत्स आचार्य, शुभांग हेगड़े, प्रवीण दुबे, बीआर शरथ और देवदत्त पडिक्कल।

Syed Mushtaq Ali Trophy 2025: तमिलनाडु टीम-

वरुण चक्रवर्ती (कप्तान), नारायण जगदीशन, तुषार रहेजा, वीपी अमित सात्विक, शाहरुख खान, आंद्रे सिद्धार्थ, प्रदोष रंजन पॉल, शिवम सिंह, आर साई किशोर, एम सिद्धार्थ, टी नटराजन, गुरजपनीत सिंह, ए एसाक्कीमुथु, आर सोनू यादव, आर सिलंबरासन और एस ऋतिक ईश्वरन।

Syed Mushtaq Ali Trophy 2025: मुंबई की टीम-

शार्दुल ठाकुर (कप्तान), हार्दिक तमोरे (विकेटकीपर), अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), अजिंक्य रहाणे, आयुष म्हात्रे, सूर्यकुमार यादव, सरफराज खान, सिद्धेश लाड, शिवम दुबे, साईराज पाटिल, मुशीर खान, सूर्यांश शेडगे, अथर्व अंकोलेकर, तनुष कोटियन, शम्स मुलानी, तुषार देशपांडे, इरफान उमैर।

नीतीश राणा को 26 नवंबर से शुरू होने वाली सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए शनिवार को दिल्ली की टीम का कप्तान नियुक्त किया गया। राणा का उत्तर प्रदेश से आने के बाद मौजूदा घरेलू सत्र में दिल्ली के लिए यह पहला टूर्नामेंट होगा। उन्हें दिल्ली की रणजी ट्रॉफी टीम में जगह नहीं मिली है।

आयुष बडोनी और यश ढुल दोनों की अगुआई वाली दिल्ली की टीम अब तक रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट में एक भी जीत दर्ज नहीं कर सकी है। एलीट ग्रुप डी में दिल्ली पांच मैच में आठ अंक के साथ छठे स्थान पर है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2017-18 की चैंपियन टीम अब राणा के नेतृत्व में टी20 टूर्नामेंट में किस्मत बदलने की उम्मीद करेगी। लेग स्पिनर दिग्वेश राठी को 23 खिलाड़ियों की टीम में जगह नहीं मिली है।

अभी तक यह पता नहीं चला है कि वह चोटिल हैं या नहीं। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ ने कहा कि तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा, हर्षित राणा और नवदीप सैनी अगर उपलब्ध होंगे तो टीम में शामिल होंगे। पूर्व भारतीय स्पिनर सरनदीप सिंह की कोचिंग वाली दिल्ली को ग्रुप डी में झारखंड, कर्नाटक, उत्तराखंड, राजस्थान, तमिलनाडु, सौराष्ट्र और त्रिपुरा के साथ रखा गया है। टीम के सभी मैच अहमदाबाद में होंगे।

पडिक्कल और नायर सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट के लिए कर्नाटक की टीम में

देवदत्त पडिक्कल और करुण नायर को सैयद मुश्ताक अली टी20 टूर्नामेंट के लिए बृहस्पतिवार को कर्नाटक की टीम में शामिल किया गया। कर्नाटक को एलीट ग्रुप डी में रखा गया है, जिसके मुकाबले 26 नवंबर से अहमदाबाद में होंगे। पडिक्कल अभी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए भारतीय टीम का हिस्सा है।

अगर भारतीय टीम प्रबंधन उन्हें रिलीज नहीं करता है तो वह शुरुआती कुछ मैच में नहीं खेल पाएंगे। नायर रणजी ट्रॉफी के पहले चरण में अच्छी फॉर्म में नजर आए और 5 मैच में दो शतक की मदद से 100.33 के औसत से 602 रन बनाए। कमान मयंक अग्रवाल को सौंपी गई है। उत्तराखंड के खिलाफ करेगी और फिर झारखंड से भिड़ेगी। ग्रुप डी की अन्य टीम राजस्थान, तमिलनाडु, दिल्ली, सौराष्ट्र और त्रिपुरा हैं।

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में तमिलनाडु की अगुआई करेंगे चक्रवर्ती

भारतीय स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को बृहस्पतिवार को इस सत्र की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए तमिलनाडु का कप्तान नियुक्त किया गया। यह टूर्नामेंट 26 नवंबर से पूरे देश में शुरू हो रहा है। चक्रवर्ती ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसी की सरजमीं पर भारत की टी20 श्रृंखला में 2-1 से जीत में अहम भूमिका निभाते हुए तीन मैच में पांच विकेट लिए थे।

भारतीय बल्लेबाज नारायण जगदीशन देश के इस प्रमुख टी20 टूर्नामेंट में तमिलनाडु के उप कप्तान होंगे। बाएं हाथ के स्पिनर आर साई किशोर और आंद्रे सिद्धार्थ भी टीम का हिस्सा हैं। भारत के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज टी नटराजन को भी टीम में शामिल किया गया है।

इस सत्र की रणजी ट्रॉफी में अच्छा प्रदर्शन करने वाले तमिलनाडु को राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड, कर्नाटक, त्रिपुरा, झारखंड और सौराष्ट्र के साथ एलीट ग्रुप डी में रखा गया है। वे अहमदाबाद में राजस्थान के खिलाफ मैच के साथ अपने अभियान की शुरुआत करेंगे।