Suryakumar Yadav MI IPL 2024: लो जी आ रहा दुनिया के नंबर एक बल्लेबाज, दिल्ली टीम पर आफत बनकर बरसेगा, 7 अप्रैल को लगाएगा चौके-छक्के

Highlights पिछला मुकाबला दक्षिण अफ्रीका में टी20 सीरीज में खेला था। नए कप्तान हार्दिक पंड्या के नेतृत्व में वह लगातार तीन मैच हार चुकी है। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अपना पहला घरेलू मैच भी गंवा दिया।

Suryakumar Yadav Mumbai Indians vs Delhi Capitals IPL 2024: मुंबई इंडियंस की हालत आईपीएल 2024 में बेहद ही खराब है। टीम लगातार 3 मैच हार गई और अंक तालिका में 10वें पायदान पर है। इस बीच कप्तान हार्दिक पांड्या के लिए राहत भरी खबर है। मुंबई को अगला मैच 7 अप्रैल को दिल्ली टीम के खिलाफ खेलना है। दुनिया के नंबर एक टी20 बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव आईपीएल खेलने के लिए तैयार हैं। राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी ने मंजूरी दे दी है और वह शुक्रवार (4 अप्रैल) को टीम के साथ होंगे। नंबर 1 रैंक वाले T20I बल्लेबाज ने आखिरी बार दिसंबर 2023 में प्रतिस्पर्धी क्रिकेट खेला था, जब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे T20I में शतक बनाया था। सीरीज के दौरान टखने में ग्रेड 2 की चोट लग गई थी जिसके लिए उन्हें सर्जरी की आवश्यकता पड़ी।

At this point, we are just going to ask you Paltan! 😉



Are you Team 𝐃𝐁 or Team 𝐓𝐕? 🔥#MumbaiMeriJaan#MumbaiIndians | @TilakV9 | @BrevisDewaldpic.twitter.com/6yHUfXtDjc — Mumbai Indians (@mipaltan) April 4, 2024

POV: 𝘗𝘢𝘵𝘢 𝘯𝘢𝘩𝘪 𝘢𝘪𝘴𝘦 𝘴𝘪𝘵𝘶𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘮𝘦𝘪𝘯 𝘩𝘶𝘮 𝘢𝘶𝘵𝘰𝘮𝘢𝘵𝘪𝘤𝘢𝘭𝘭𝘺 𝘢𝘢𝘨𝘦 𝘬𝘢𝘪𝘴𝘦 𝘢𝘢 𝘫𝘢𝘢𝘵𝘦 𝘩𝘢𝘪 😅😂



Tag that friend who is always late, everywhere! 😋#MumbaiMeriJaan#MumbaiIndianspic.twitter.com/yb7nz6aOHQ — Mumbai Indians (@mipaltan) April 3, 2024

33 वर्षीय खिलाड़ी वानखेड़े स्टेडियम में अपने अभ्यास सत्र में टीम के साथ जुड़ेंगे, क्योंकि वे दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ अपने अगले घरेलू मैच की तैयारी करेंगे, जो 7 अप्रैल को दोपहर का मैच होगा। टीम प्रबंधन उनकी भागीदारी के आधार पर फैसला करेगा। फिटनेस के लिहाज से वह नेट सत्र में कैसा प्रदर्शन करते हैं।

मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजी क्रम को जल्द ही मजबूती मिलेगी। यादव ने राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए) में लगभग सभी फिटनेस टेस्ट पास कर लिये हैं। अगले मैच से पहले अब भी तीन दिन हैं, लेकिन वह लंबे समय बाद वापसी कर रहा है इसलिए ऐसा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ 11 अप्रैल को होने वाले घरेलू मैच के दौरान भी हो सकता है।

यह स्टार बल्लेबाज पिछले चार से पांच सत्र में मुंबई के लिए सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाला खिलाड़ी रहा है और इस सत्र में अपने पहले तीन मैच हारने वाली टीम को उनकी कमी खल रही है। सूर्यकुमार के स्थान पर आए पंजाब के खिलाड़ी नमन धीर अभी तक लय में नहीं आ पाए हैं और कप्तान हार्दिक पंड्या को निश्चित रूप से इस स्थिति से निपटने के लिए उनकी जरूरत होगी।

जहां तक बीसीसीआई की चिकित्सा टीम का सवाल है तो स्पष्ट आदेश यह सुनिश्चित करना था कि भारत का प्रमुख टी20 बल्लेबाज अमेरिका और वेस्टइंडीज में टी20 विश्व कप के लिए पूरी तरह से फिट रहे और यह भी सुनिश्चित करना था कि आईपीएल के दौरान वह चोटिल नहीं हों।