Sri Lanka vs New Zealand, 2nd Test: नया रन मशीन?, 13 पारी और 1000 रन, सटक्लिफ, वीक्स और ब्रैडमैन के बाद मेंडिस!, एशिया के पहले खिलाड़ी, देखें लिस्ट

Sri Lanka vs New Zealand, 2nd Test: टेस्ट क्रिकेट में नया रन मशीन आ गया है। कमाल का खिलाड़ी है। श्रीलंका के कामिंदु मेंडिस ने 13 पारियों में 1000 टेस्ट रन पूरे कर लिए। इतिहास में नाम लिखा लिया। हर्बर्ट सटक्लिफ, सर एवर्टन वीक्स, सर डॉन ब्रैडमैन के बाद कामिंडु मेंडिस! इतना ही! सम्मानित सूची में बस यही चार हैं। श्रीलंका के मेंडिस शुक्रवार को गॉल में न्यूजीलैंड के खिलाफ चल रहे दूसरे मैच में 1000 टेस्ट रन बनाने वाले सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज और कुल मिलाकर संयुक्त रूप से दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं। मेंडिस ने अपनी 13वीं टेस्ट पारी में यह उपलब्धि हासिल की।

Sri Lanka vs New Zealand, 2nd Test: 1000 टेस्ट रन बनाने वाले सबसे तेज़ बल्लेबाज- (खिलाड़ी और पारी)

1. हर्बर्ट सटक्लिफ- 12

2. सर एवर्टन वीक्स- 12

3. कामिंडु मेंडिस- 13*

4. डॉन ब्रैडमैन- 13

5. रॉबर्ट हार्वे- 14

6. विनोद कांबली- 14।

Kamindu Mendis becomes the leading century getter in Tests in 2024.



#LKA#SriLankapic.twitter.com/yEgGFGrhxM — Sri Lanka Tweet 🇱🇰 (@SriLankaTweet) September 27, 2024

भारत के पूर्व बल्लेबाज विनोद कांबली के एशियाई रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 14 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की थी। मेंडिस ने एवर्टन वीक्स और हर्बर्ट सटक्लिफ के बाद दूसरे सबसे तेज 1000 टेस्ट रन बनाने वाले बल्लेबाज के रूप में डॉन ब्रैडमैन की भी बराबरी की, जो 12 पारियों में इस आंकड़े तक पहुंचे थे। बाएं हाथ के मेंडिस ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 178 रन पार करते ही यह उपलब्धि हासिल की।

श्रीलंका के दिनेश चंडीमल, कामिंदु मेंडिस और कुसल मेंडिस ने शतक कूटे और न्यूजीलैंड के बॉलर को मैदान पर पसीने छुड़ा दिए। श्रीलंका सीरीज में 1-0 से आगे है। दूसरे मैच में 5 विकेट पर 602 रन बनाकर पारी घोषित कर दी। न्यूजीलैंड की टीम बेहाल है और 19 रन पर दो विकेट निकल गए।

Sri Lanka 1st Innings - 602/5 d



Kamindu Mendis - 182*

Dinesh Chandimal - 116

Kusal Mendis - 106*

Angelo Mathews - 88

मेंडिस ने गुरुवार को दूसरे टेस्ट के शुरुआती दिन के दौरान सुर्खियां बटोरीं, जब उन्होंने पदार्पण से लगातार आठवें टेस्ट में पाकिस्तान के सऊद शकील को पीछे छोड़ते हुए अर्धशतक बनाया। मेंडिस ने 2022 में अपने पदार्पण से केवल 13 पारियों में अपना पांचवां टेस्ट शतक लगाया। जिससे वह ब्रैडमैन के साथ तीसरे सबसे तेज शतक बनाने वाले खिलाड़ी बन गए।

केवल वीक्स (10), सटक्लिफ (12) और रॉबर्ट हार्वे (12) ने मेंडिस की तुलना में तेजी से यह उपलब्धि हासिल की है। मेंडिस ने पाकिस्तान के फवाद आलम के पिछले एशियाई रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 22 पारियों में अपना पांचवां शतक पूरा किया था।

Kamindu Mendis joins an elite club! 💫

1000 Test runs in 13 innings, the fastest to reach the milestone since 1950 🙌

Congratulations 🙏❤️



Congratulations 🙏❤️#SriLanka#LKA#SLvNZ

Reaching 1️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ Test runs in just his 13th innings, he now shares this incredible feat with the legendary Don… pic.twitter.com/mZNmBMMAme — Sri Lanka Tweet 🇱🇰 (@SriLankaTweet) September 27, 2024