Sri Lanka vs New Zealand, 1st ODI: 45 रन से जीतकर सीरीज में 1-0 से आगे?, श्रीलंका ने 2024 में घरेलू मैदान पर 13 मैच खेल 10 जीते, मेंडिस और फर्नांडो की रिकॉर्ड साझेदारी

Highlights न्यूजीलैंड की टीम 88/0 से 110/5 पर आ गई। विल यंग और टिम रॉबिन्सन ने शानदार शुरुआत की। प्रति ओवर छह से अधिक रन बनाए।

Sri Lanka vs New Zealand, 1st ODI 2024: श्रीलंका ने वर्षाबाधित पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में न्यूजीलैंड पर आसान जीत दर्ज की। कुसल मेंडिस और अविष्का फर्नांडो ने कमाल की पारी खेली और दोनों खिलाड़ी ने शतक पूरे किए और कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। श्रीलंका ने 49.2 ओवर में पांच विकेट पर 324 रन बनाए, जब बारिश होने लगी। न्यूजीलैंड को 27 ओवरों में 221 रन का संशोधित लक्ष्य मिला। न्यूजीलैंड को विल यंग और नवोदित टिम रॉबिन्सन ने शानदार शुरुआत की। प्रति ओवर छह से अधिक रन बनाए। न्यूजीलैंड की टीम 88/0 से 110/5 पर आ गई।

Dual centuries as Sri Lanka powered to victory over New Zealand in Dambulla 👊#SLvNZ scorecard 📝 https://t.co/v48nSA4gsUpic.twitter.com/hQy1ibzogE — ICC (@ICC) November 14, 2024

Sri Lanka vs New Zealand, 1st ODI 2024: श्रीलंका 2024 घरेलू वनडे रिकॉर्ड-

मैचः 13

जीतः 10

हारः 01

टाईः 01

नो रिजल्टः 01

अविष्का फर्नांडो और कुसल मेंडिस ने बारिश से प्रभावित पहली पारी में शतक जमाए, जिससे श्रीलंका ने एक बड़ा स्कोर बनाया। श्रीलंका ने वर्षाबाधित पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में न्यूजीलैंड को 45 रन से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 1 . 0 से बढ़त बना ली। मेंडिस ने कैरियर की सर्वश्रेष्ठ पारी खेलते हुए 128 गेंद में 143 रन बनाए, जबकि फर्नांडो ने 115 गेंद में 100 रन जोड़े।

Kusal Mendis, Avishka Fernando centuries guide Sri Lanka to a win in the first ODI 🌟#SLvNZ 📝: https://t.co/SwpWO5Q75Ppic.twitter.com/Xp9adXAr0A — ICC (@ICC) November 13, 2024

New Zealand have been set a revised target of 221 from 27 overs after the rain break 👀#SLvNZ 📝: https://t.co/b6hP1K8NY7pic.twitter.com/UBAB7CcpeG— ICC (@ICC) November 13, 2024

न्यूजीलैंड के लिये पदार्पण करने वाले विल यंग और टिम रॉबिनसन ने पहले विकेट के लिये 88 रन जोड़े। इसके बाद श्रीलंकाई स्पिनरों ने कीवी बल्लेबाजी की बखिया उधेड़ दी और मेहमान टीम नौ विकेट पर 175 रन ही बना सकी । धीमे गेंदबाज महीष तीक्षणा और कप्तान चरित असलांका ने दो दो विकेट लिये जबकि जाफरी वांडरसे को एक विकेट मिला ।

तेज गेंदबाज दिलशान मदुशंका ने तीन विकेट चटकाये । इससे पहले श्रीलंका के लिये मेंडिस और फर्नांडो ने दूसरे विकेट के लिये 206 रन जोड़े। कप्तान असलांका ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया और जैकब डफी के दूसरे ओवर में नाथन स्मिथ ने थर्डमैन पर भागते हुए पाथुम निसांका (12) का कैच लपका । डफी ने मेंडिस को उस समय जीवनदान दिया जब वह 11 रन पर थे।

डफी उनका नीचे की ओर जाता रिटर्न कैच नहीं लपक सके। इसके बाद निसांका और फर्नांडो ने न्यूजीलैंड के खिलाफ श्रीलंका की दूसरे विकेट के लिये सर्वोच्च साझेदारी कर डाली । इससे पहले रिकॉर्ड सनत जयसूर्या और हशान तिलकरत्ने के नाम था जिन्होंने 2003 विश्व कप में 170 रन जोड़े थे।

मेंडिस ने अपना चौथा वनडे शतक 37वें ओवर में 102 गेंद में पूरा किया जबकि फर्नांडो ने अगले ओवर में तीन साल में पहला वनडे शतक बनाया। फर्नांडो ने नौ चौके और दो छक्के लगाये और वह ईश सोढी की गेंद पर मिडआन में कैच देकर लौटे। मेंडिस ने 17 चौके और दो छक्के जड़े और वह डफी का शिकार बने।