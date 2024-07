Sri Lanka vs India, 2nd T20I 2024: दो दिन और 2 शानदार जीत, सूर्यकुमार यादव ने कहा- यही वह ‘टेम्पलेट’ है और हम आगे बढ़ना चाहते हैं...

Highlights Sri Lanka vs India, 2nd T20I 2024: लड़कों ने जिस तरह से बल्लेबाजी की वह शानदार थी। Sri Lanka vs India, 2nd T20I 2024: सूर्यकुमार ने दोनों दिन बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया। Sri Lanka vs India, 2nd T20I 2024: बारिश ने हमारी मदद की।

Sri Lanka vs India, 2nd T20I 2024: भारत के नये टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने लगातार दो दिन में आसान जीत के बाद स्पष्ट किया कि उनके लिए सकारात्मक इरादा और निर्भीक रवैया ही खेल के इस छोटे प्रारूप में आगे बढ़ने का तरीका होगा। भारत ने शनिवार को 43 रन और रविवार को सात विकेट से जीत से श्रीलंका के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय में 2-0 से अजेय बढ़त बना ली। सूर्यकुमार ने दोनों दिन बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया, उन्होंने मैच के बाद कहा, ‘‘हमने टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले इस बारे में बात की थी कि हम किस तरह का क्रिकेट खेलना चाहते हैं। यही वह ‘टेम्पलेट’ है जिसके साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। ’’ उन्होंने कहा, ‘‘खराब मौसम में 160 से कम का स्कोर अच्छा होता। बारिश ने हमारी मदद की। लड़कों ने जिस तरह से बल्लेबाजी की वह शानदार थी। ’’

अब श्रृंखला के अंतिम मैच का नतीजा मायने नहीं रखेगा तो सूर्यकुमार से जब पूछा गया कि क्या ‘रिजर्व बेंच’ के कुछ खिलाड़ियों को मौका मिलने की संभावना है। तो इस पर उन्होंने कहा, ‘‘हम बैठकर फैसला करेंगे। लड़कों के लिए बहुत खुश हूं। मुश्किल परिस्थितियों में उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। ’’ भारत के गुगली विशेषज्ञ रवि बिश्नोई इस बात से खुश थे कि ‘रोंग उन’ उनके लिए लगातार कारगर हो रही है।

Secured the T20I series with a game to spare! 🙌 Top effort from our boys! Ravi Bishnoi spun the ball both ways and consistently troubled the batters - a well deserved 3-fer for the youngster! 🔥 Eyes on the 3rd T20I as we look to seal a series whitewash!@BCCI || #SLvINDpic.twitter.com/8RBLj46fxY — Jay Shah (@JayShah) July 28, 2024

उन्होंने कहा, ‘‘पिच कल से थोड़ी अलग थी। आज पहली पारी में इससे स्पिनरों की मदद मिली। मैं अपनी योजनाओं पर डटा रहा। मुझे ‘रोंग उन’ गेंद डालना पसंद है। एक अच्छी जिम्मेदारी है क्योंकि इसका मतलब है कि कप्तान और प्रबंधन मुझ पर भरोसा करते हैं।"

#TeamIndia complete a 7 wicket win over Sri Lanka in the 2nd T20I (DLS method) 🙌



They lead the 3 match series 2-0 👍



Scorecard ▶️ https://t.co/R4Ug6MQGYW#SLvINDpic.twitter.com/BfoEjBog4R — BCCI (@BCCI) July 28, 2024

श्रीलंकाई कप्तान चरिथ असलांका फिर मध्यक्रम के चरमराने से नाखुश थे। उन्होंने कहा, ‘‘हमने डेथ ओवरों में जिस तरह से बल्लेबाजी की उससे निराश हूं। हमें सुधार करना होगा। इस पिच पर पुरानी गेंद से बल्लेबाजी करना मुश्किल हो जाता है। पेशेवर क्रिकेटरों के तौर पर हमें बेहतर प्रदर्शन करना होगा।’’