Sri Lanka vs Bangladesh, 3rd T20I 2025: श्रीलंका को 8 विकेट से हराकर सीरीज पर 2-1 से कब्जा, बांग्लादेश की श्रीलंका के खिलाफ पहली टी20 सीरीज जीत

Sri Lanka vs Bangladesh, 3rd T20I 2025: बांग्लादेश ने बुधवार को तीसरे टी20 मैच में श्रीलंका को 8 विकेट से हराकर सीरीज पर 2-1 से कब्जा किया। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर मात्र 132 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश की टीम 16. 2 ओवर में 133 रन बनाकर सीरीज पर कब्जा कर लिया। पहला मैच श्रीलंका ने जीता था और दूसरा मैच बांग्लादेश ने बाजी मारी थी।

तंज़ीद हसन तमीम ने कमाल की पारी खेली और नाबाद रहते हुए 47 गेंद में 6 छक्के और 1 चौके की मदद से 73 रन बनाए। तंज़ीद हसन तमीम को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। बांग्लादेश की श्रीलंका के खिलाफ पहली टी20 सीरीज जीत है।

बांग्लादेश ने रविवार को दूसरे टी20 मैच में श्रीलंका को 83 रन से हराकर था। यह रन के लिहाज से बांग्लादेश की दूसरी सबसे बड़ी टी20 जीत है। बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने 76 रन की पारी खेली थी। श्रीलंका ने पहले टी20 मैच में सात विकेट से जीत दर्ज की थी। श्रीलंका ने बांग्लादेश के खिलाफ तीन मैचों की एकदिवसीय सीरीज 2-1 और दो मैचों की टेस्ट सीरीज 1-0 से जीती है।