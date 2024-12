South Africa vs Sri Lanka, 2nd Test series: जीत से 143 रन दूर श्रीलंका?, दक्षिण अफ्रीका को चाहिए 5 विकेट, जानें लाइव अपडेट

Highlights South Africa vs Sri Lanka, 2nd Test series: South Africa vs Sri Lanka, 2nd Test series: South Africa vs Sri Lanka, 2nd Test series:

South Africa vs Sri Lanka, 2nd Test series: श्रीलंका की टीम जीत से 143 रन दूर है। सीरीज में 1-0 से आगे दक्षिण अफ्रीका जीत से 5 विकेट दूर है। दक्षिण अफ्रीका ने रविवार को यहां दूसरे टेस्ट के चौथे दिन श्रीलंका को जीत के लिए 348 रन का लक्ष्य दिया था, जिसके जवाब में स्टंप तक मेहमान टीम ने पांच विकेट पर 205 रन बना लिये।

A strong sixth-wicket stand from Sri Lanka sets up the series for a thrilling last day finish 👊



📝 #SAvSL: https://t.co/52LLgALZx9#WTC25pic.twitter.com/XjGtBiIOUl — ICC (@ICC) December 8, 2024

Skipper Dhananjaya de Silva and Kusal Mendis even the odds for Sri Lanka in the second Test 🏏#SAvSL#WTC25https://t.co/7oGed89PCM— ICC (@ICC) December 8, 2024

तेज गेंदबाज कैगिसो रबाडा ने सलामी बल्लेबाज दिमुथ करूणारत्ने को आउट कर शुरूआत की जिसके बाद डेन पैटरसन और स्पिनर केशव महाराज ने दो दो विकेट झटके। कप्तान धनंजय डि सिल्वा और कुसल मेंडिस ने स्टंप तक नाबाद 83 रन की साझेदारी बनाकर श्रीलंका का स्कोर पांच विकेट पर 122 रन से पांच विकेट पर 205 रन तक पहुंचा दिया। दोनों 39-39 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं।