South Africa vs Sri Lanka, 1st Test: 83 गेंद, 13.5 ओवर और 42 पर ढेर, 30 साल बाद सबसे कम स्कोर?, 04 खिलाड़ी शून्य पर आउट, 100 साल बाद...

South Africa vs Sri Lanka, 1st Test: दक्षिण अफ्रीका ने मार्को यानसेन (13 रन देकर सात विकेट) के करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की बदौलत बृहस्पतिवार को यहां किंग्स्मीड में श्रीलंका को टेस्ट क्रिकेट में उसके न्यूनतम 42 रन के स्कोर पर समेट दिया। इससे पहले श्रीलंका का न्यूनतम स्कोर पाकिस्तान के खिलाफ (1994) कैंडी में 30 साल पहले का है जिसमें टीम महज 71 रन पर ढेर हो गई थी। दक्षिण अफ्रीका ने पहले टेस्ट के दूसरे दिन श्रीलंका को पहली पारी में केवल 83 गेंद (13.5 ओवर) में आउट कर दिया। 100 साल में इतनी कम गेंद में पारी समेटने का भी यह रिकॉर्ड रहा।

Marco Jansen's irresistible spell has bowled Sri Lanka out for their lowest score in Test cricket 😯#WTC25 | #SAvSL: https://t.co/y6bPVkPsHbpic.twitter.com/6QeONaC91N — ICC (@ICC) November 28, 2024

South Africa vs Sri Lanka, 1st Test: टेस्ट में श्रीलंका का सबसे कम स्कोर-

42 बनाम दक्षिण अफ्रीका, डरबन, 2024*

71 बनाम पाक, कैंडी, 1994

73 बनाम पाक, कैंडी, 2006

81 बनाम इंग्लैंड, कोलंबो, 2001

82 बनाम भारत, चंडीगढ़, 1990

82 बनाम इंग्लैंड, कार्डिफ़, 2011

South Africa vs Sri Lanka, 1st Test: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सबसे कम स्कोर-

42 एसएल द्वारा, डरबन, 2024*

45 एनजेड द्वारा, केप टाउन, 2013

47 एयूएस द्वारा, केप टाउन, 2011

49 PAK द्वारा, जो'बर्ग, 2013

South Africa vs Sri Lanka, 1st Test: श्रीलंका 83 गेंदों (13.5 ओवर) में ऑलआउट हो गई, जो 1924 में एजबेस्टन में इंग्लैंड के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका के 75 गेंदों (12.3 ओवर) में 30 रन पर आउट होने के बाद किसी टीम द्वारा आउट होने वाली दूसरी सबसे कम गेंद है।

इंग्लैंड ने 1924 में दक्षिण अफ्रीका को 75 गेंद में ढेर कर दिया था। किंग्स्मीड पर भी यह न्यूनतम स्कोर और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी यह रिकॉर्ड न्यूनतम स्कोर रहा। न्यूजीलैंड की टीम 2013 में केपटाउन में 45 रन पर सिमट गई थी। पिच पहले टेस्ट के दूसरे दिन बल्लेबाजी के मुफीद लग रही थी और दक्षिण अफ्रीका ने सुबह चार विकेट पर 80 रन से आगे खेलते हुए 111 रन जोड़े और पहली पारी 191 रन पर खत्म की। श्रीलंका के लिए कामिंडु मेंडिस 13 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहे। श्रीलंकाई पारी में चार खिलाड़ी शून्य पर आउट हुए।

South Africa vs Sri Lanka, 1st Test: टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका बनाम श्रीलंका के सर्वश्रेष्ठ आंकड़े-

9/129 - केशव महाराज, कोलंबो, 2018

7/13 - मार्को जानसन, डरबन, 2024*

7/81 - एम डी लैंग, डरबन, 2011

दक्षिण अफ्रीका के मध्यम गति के गेंदबाज यानसेन ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 6.5 ओवर में 13 रन देकर सात विकेट झटके। यानसेन ऑस्ट्रेलिया के ह्यूज ट्रम्बल (इंग्लैंड के खिलाफ 1904 में) के बाद टेस्ट पारी में सात ओवर के अंदर सात विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज हैं।