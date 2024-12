South Africa vs Pakistan 1st Test: पाकिस्तान, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड बाहर?, फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम दक्षिण अफ्रीका, एक सीट और भारत, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका दावेदार

Highlights अगले साल जून में होने वाले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी जगह पक्की की। टीम का स्कोर आठ विकेट पर 150 रन पर पहुंचाकर अप्रत्याशित जीत दिलाई। 26 गेंद की अपनी पारी में पांच चौके लगाए।

South Africa vs Pakistan 1st Test wtc final 2023-25: दक्षिण अफ्रीका के पुछल्ले बल्लेबाजों कैगिसो रबाडा और मार्को यानसन ने मोहम्मद अब्बास की घातक गेंदबाजी के बावजूद नौवें विकेट के लिए 51 रन की अटूट साझेदारी करके रविवार को यहां अपनी टीम को पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में दो विकेट से रोमांचक जीत दिलाकर उसकी अगले साल जून में होने वाले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी जगह पक्की की। दक्षिण अफ्रीका के सामने 148 रन का लक्ष्य था लेकिन मैच के चौथे दिन एक समय उसकी टीम आठ विकेट पर 99 रन के स्कोर पर हार के कगार पर खड़ी थी।

South Africa's nail-biting win against Pakistan confirms the first #WTC25 Finalist 👀https://t.co/Bvk3ANUa0a— ICC (@ICC) December 29, 2024

रबाडा (नाबाद 31) और यानसन (नाबाद 16) ने यहीं से जिम्मेदारी संभाली और अपनी टीम का स्कोर आठ विकेट पर 150 रन पर पहुंचाकर उसे अप्रत्याशित जीत दिलाई। यानसन ने अब्बास पर चौका लगाकर दक्षिण अफ्रीका को लक्ष्य तक पहुंचाया। अब्बास ने 54 रन देकर छह विकेट लिए लेकिन तीन साल से भी अधिक समय के बाद राष्ट्रीय टीम में वापसी करने वाले इस तेज गेंदबाज का यह प्रयास आखिर में नाकाफी साबित हुआ। रबाडा ने अपने बल्लेबाजी कौशल का शानदार नमूना पेश किया तथा 26 गेंद की अपनी पारी में पांच चौके लगाए।

Kagiso Rabada and Marco Jansen delivered under pressure with the bat to guide the Proteas to a thrilling win 🔥#WTC25 | 📝 #SAvPAK: https://t.co/yaTFIWVhJTpic.twitter.com/iNcFiYdn9J — ICC (@ICC) December 29, 2024

उनकी इस पारी से पाकिस्तान का दक्षिण अफ्रीका की धरती पर 18 साल में पहली जीत दर्ज करने का सपना चकनाचूर हो गया। दक्षिण अफ्रीका ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के वर्तमान चक्र की शुरुआत न्यूजीलैंड के हाथों हार से की थी लेकिन इसके बाद उसने भारत के खिलाफ श्रृंखला 1–1 से बराबर की और फिर वेस्टइंडीज, बांग्लादेश और श्रीलंका को हराकर तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया।

South Africa are #WTC25 Final bound! What now lies ahead for Australia, India, and Sri Lanka in the race to Lord's? 🤔



Latest state of play 👇https://t.co/DIPHJOK7Sy — ICC (@ICC) December 29, 2024

Well done to @ProteasMenCSA on qualifying for their first @ICC#WTCFinal after a thrilling Test match victory at Centurion. pic.twitter.com/uqLXnstUR0— Jay Shah (@JayShah) December 29, 2024

भारत, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका अन्य टीमें हैं जो अगले साल लॉर्ड्स में होने वाले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की दौड़ में बनी हुई हैं। दक्षिण अफ्रीका ने सुबह अपनी दूसरी पारी तीन विकेट पर 27 रन से आगे बढ़ाई। तब वह लक्ष्य से 121 रन दूर था। कप्तान टेम्बा बावुमा (40) और एडेन मार्क्रम (37) के प्रयासों से एक समय उसका स्कोर चार विकेट पर 96 रन था।

From thrilling chases to formidable bowling - Looking back at the showdowns that landed the Proteas their #WTC25 Final spot 💥https://t.co/IcTqmqZHYJ — ICC (@ICC) December 29, 2024

लेकिन इसके बाद उसने तीन रन के अंदर चार विकेट गंवा दिए। अब्बास ने इस दौरान छह गेंद के अंदर तीन विकेट लिए लेकिन रबाडा और यानसन के इरादे कुछ और थे। इन दोनों ने अब्बास और अन्य पाकिस्तानी गेंदबाजों का डटकर सामना करके उनके प्रयासों पर पानी फेर दिया।