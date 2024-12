South Africa vs Pakistan, 1st Test 2024: 211 पर ढेर पाकिस्तान?, डेन पैटरसन और कोर्बिन बॉश ने 124 रन देकर झटके 9 विकेट

Highlights South Africa vs Pakistan, 1st Test 2024: पाकिस्तान की तरफ से कामरान गुलाम ने सर्वाधिक 54 रन बनाए। South Africa vs Pakistan, 1st Test 2024: मोहम्मद रिजवान ने 27 रन का योगदान दिया। South Africa vs Pakistan, 1st Test 2024: आठवें नंबर के बल्लेबाज अमीर जमाल (28) का था।

South Africa vs Pakistan, 1st Test 2024: डेन पैटरसन और कोर्बिन बॉश की शानदार गेंदबाजी के दम पर दक्षिण अफ्रीका ने पहले टेस्ट क्रिकेट मैच के शुरुआती दिन गुरुवार को यहां पाकिस्तान को 211 रन पर आउट कर दिया। पैटरसन ने 61 रन देकर पांच विकेट लिए जबकि अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे बॉश ने 63 रन देकर चार विकेट हासिल किए। मार्को यानसन को भी एक विकेट मिला जिससे दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान की पहली पारी 57.3 ओवर में समेट दी। पाकिस्तान की तरफ से कामरान गुलाम ने सर्वाधिक 54 रन बनाए।

उनके बाद दूसरा बड़ा स्कोर आठवें नंबर के बल्लेबाज अमीर जमाल (28) का था। मोहम्मद रिजवान ने भी 27 रन का योगदान दिया। बॉश ने अपने टेस्ट करियर की पहली गेंद पर विकेट लिया। उन्होंने पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद (17) को आउट करके यह उपलब्धि हासिल की।

वह बर्ट वोग्लर, डेन पीट, हार्डू विलजोएन और शेपो मोरेकी के बाद टेस्ट क्रिकेट में अपनी पहली गेंद पर विकेट लेने वाले पांचवें दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज बन गए। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीत कर पाकिस्तान को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया और जल्द ही उसके शीर्ष क्रम को झकझोर दिया।

पाकिस्तान का स्कोर एक समय चार विकेट पर 56 रन था। इसके बाद कामरान और रिजवान ने पांचवें विकेट के लिए 81 रन जोड़े लेकिन यह साझेदारी टूटने के बाद पाकिस्तान की पारी सिमटने में देर नहीं लगी। दक्षिण अफ्रीका विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की तालिका में अभी शीर्ष पर काबिज है।

वह पाकिस्तान के खिलाफ दो टेस्ट मैच की श्रृंखला के एक मैच जीतने पर अगले साल जून में लंदन में होने वाले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अपनी जगह सुरक्षित कर देगा। पाकिस्तान इस तालिका में सातवें स्थान पर है।