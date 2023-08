South Africa vs Australia 2023: नए कप्तान मार्श की कप्तानी पारी, 49 गेंद और 92 रन, जीत के साथ प्लेयर ऑफ द मैच, दक्षिण अफ्रीका को 111 रन से हराया, डेविड की धांसू पारी, 28 बॉल और 64 रन

Highlights 49 गेंद में 92 रन की नाबाद पारी खेली, जिसमें 13 चौके और 2 छक्के शामिल हैं। सीरीज का दूसरा मैच एक सितंबर को खेला जाएगा। अर्धशतक सिर्फ 22 गेंद में पूरा किया।

South Africa vs Australia, 1st T20I 2023: ऑस्ट्रेलिया के नए कप्तान ने पहले मैच में धमाका कर दिया। टीम को जीत दिलाने के बाद प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड पर कब्जा कर लिया। मार्श ने 49 गेंद में 92 रन की नाबाद पारी खेली, जिसमें 13 चौके और 2 छक्के शामिल हैं।

Mitchell Marsh sizzles on Australia captaincy debut as the visitors put on their highest men's T20I total in South Africa 💫#SAvAUS | 📝: https://t.co/zzgbMm20mhpic.twitter.com/DFDtoOnK1J — ICC (@ICC) August 30, 2023

ऑस्ट्रेलिया ने पहले मैच में साउथ अफ्रीका को 111 रन से रौंद डाला। सीरीज का दूसरा मैच एक सितंबर को खेला जाएगा। पहले बल्लेबाजी के लिये भेजे जाने पर आस्ट्रेलिया ने छह विकेट पर 226 रन बनाये। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका को 15.3 ओवर में 115 रन पर आउट कर दिया। नए कप्तान मिचेल मार्श ने नाबाद 92 रन बनाये जिसमें उन्होंने अर्धशतक सिर्फ 22 गेंद में पूरा किया।

Mitchell Marsh leads from the front as Australia take a 1-0 lead in the T20I series.#SAvAUS | 📝 Scorecard: https://t.co/HyUC4i4unPpic.twitter.com/P4gO0qa4Ec — ICC (@ICC) August 30, 2023

टिम डेविड ने 28 गेंद में 64 रन की पारी खेली । लेग स्पिनर तनवीर संघा ने 31 रन देकर चार विकेट लिये जबकि तेज गेंदबाज स्पेंसर जॉनसन ने 33 रन देकर दो विकेट चटकाये। दक्षिण अफ्रीका का स्कोर एक समय पांच विकेट पर 69 रन था और उसने पांच विकेट नौ रन के भीतर गंवा दिये। दूसरा टी20 मैच शुक्रवार को खेला जायेगा।