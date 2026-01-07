South Africa U19 vs India: 3-0 से सूपड़ा साफ?, सूर्यवंशी की टीम ने दक्षिण अफ्रीका को तीसरे मैच में 233 रन से हराया, अंडर-19 विश्व कप से पहले कमाल?

Highlights India U19 vs South Africa U19 LIVE Updates 3rd Youth ODI: 50 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 393 रन बनाने में मदद की। India U19 vs South Africa U19 LIVE Updates 3rd Youth ODI: घर में घुसकर कर मेजबान का सूपड़ा साफ किया। India U19 vs South Africa U19 LIVE Updates 3rd Youth ODI: तीसरे और अंतिम वनडे में दक्षिण अफ्रीका हराया।

बेनोनीः कप्तान वैभव सूर्यवंशी ने फिर कमाल किया और भारत अंडर-19 ने बेनोनी के विलोमूर पार्क में खेले जा रहे तीसरे और अंतिम वनडे में दक्षिण अफ्रीका अंडर-19 को 233 रन से हराकर सीरीज पर 3-0 से कब्जा किया और घर में घुसकर कर मेजबान का सूपड़ा साफ किया। भारत ने पहले खेलते हुए 7 विकेट पर 393 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी और आरोन जॉर्ज ने शानदार शतक लगाकर भारत अंडर-19 को 50 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 393 रन बनाने में मदद की। सूर्यवंशी और जॉर्ज ने मात्र 25.3 ओवरों में 227 रनों की मजबूत सलामी साझेदारी की। वैभव ने 127 रन बनाए।

Yesterday, India U19 completed an impressive victory by 8⃣ wickets (DLS Method) in the 2nd Youth ODI against South Africa U19 🙌



They have taken a 2-0 lead in the 3-match series 👏



Captain Vaibhav Sooryavanshi led the charge with 68(24) in the chase 👌

India U19 vs South Africa U19 LIVE Updates 3rd Youth ODI:

1. पहला मैचः 25 रन से जीत

2. दूसरा मैचः 8 विकेट से जीत

3. तीसरा मैचः 230 रन से जीत।

अपने शतक की बदौलत वह 14 साल और 9 महीने की उम्र में युवा वनडे इतिहास में तिहरा स्कोर बनाने वाले सबसे कम उम्र के कप्तान बन गए। आरोन जॉर्ज 118 रन बनाकर आउट हो गए। इससे पहले, दक्षिण अफ्रीका अंडर-19 के कप्तान मोहम्मद बुलबुलिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया।

कप्तान वैभव सूर्यवंशी की 24 गेंदों में 68 रनों की तूफानी पारी की बदौलत भारत अंडर-19 टीम ने युवा वनडे सीरीज के दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका को डकवर्थ लुईस पद्धति से आठ विकेट से हराकर 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली थी। भारत ने तीन मैचों की इस सीरीज में इससे पहले विलोमूर पार्क में खेले गए पहले वनडे में डकवर्थ लुईस पद्धति से 25 रन से जीत दर्ज की थी।