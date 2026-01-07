South Africa U19 vs India 2026: 3 मैच, 3 पारी, 110 गेंद, 206 रन, 20 छक्के और 12 चौके? दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वैभव की शानदार कप्तानी

HighlightsSouth Africa U19 vs India 2026: आरोन जॉर्ज ने बल्लेबाजी करते हुए भारत को तेज शुरुआत दी।South Africa U19 vs India 2026: भारत तीन मैचों की सीरीज के पहले दो मैच जीतकर सीरीज पर कब्जा कर लिया।South Africa U19 vs India 2026: जॉर्ज ने भी अपना शतक पूरा किया।
South Africa U19 vs India 2026: वैभव सूर्यवंशी ने बल्ले से अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए भारतीय अंडर-19 टीम के कप्तान के रूप में शतक बनाया। आक्रामक बाएं हाथ के बल्लेबाज ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत की पारी की शुरुआत करते हुए महज 63 गेंदों में यह उपलब्धि हासिल की। उन्होंने अपना अर्धशतक 24 गेंदों में पूरा किया था। सूर्यवंशी और उनके सलामी जोड़ीदार आरोन जॉर्ज ने बल्लेबाजी करते हुए भारत को तेज शुरुआत दी। जॉर्ज ने भी अपना शतक पूरा किया। भारत तीन मैचों की सीरीज के पहले दो मैच जीतकर सीरीज पर कब्जा कर लिया।
इस दौरान कप्तान वैभव ने 3 मैच की 3 पारी में 110 गेंद का सामना किया और 206 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी ने इस दौरान दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 20 छक्के और 12 चौके मारे। पहले मैच में 12 गेंद में 1 रन बनाए और 2 चौके मारे। दूसरे मैच में 24 गेंद में 68 रन बनाए और 1 चौका और 10 छक्के मारे। तीसरे मैच में 74 गेंद में 127 रन बनाए और 9 चौके और 10 मारे।