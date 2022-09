South Africa tour of India 2022: टीम इंडिया में बदलाव, शाहबाज और श्रेयस शामिल, ये खिलाड़ी बाहर, देखें लिस्ट

Highlights सीरीज 28 सितंबर को तिरुवनंतपुरम में पहले T20I के साथ शुरू होगी। एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच की सीरीज के लिए भारत का दौरा कर रहा है। टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टीम में बदलाव किया है।

South Africa tour of India 2022:टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टीम में बदलाव किया है। दक्षिण अफ्रीका 28 सितंबर से 11 अक्टूबर के बीच तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय और 3 एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच की सीरीज के लिए भारत का दौरा कर रहा है।

बाएं हाथ के स्पिनर शाहबाज अहमद और बल्लेबाज श्रेयस अय्यर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में हार्दिक पंड्या और दीपक हुड्डा की जगह लेंगे। भारत टी20 विश्व कप 2021 के लीग चरण से बाहर हो गया था। सीरीज 28 सितंबर को तिरुवनंतपुरम में पहले T20I के साथ शुरू होगी।

Left-arm spinner Shahbaz Ahmed, batter Shreyas Iyer replace Hardik Pandya and Deepak Hooda for the South Africa T20 series