SMAT 2025-26: वैभव सूर्यवंशी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने

14 साल के सूर्यवंशी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के इतिहास में शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी बन गए, उन्होंने ऐसा करने के लिए 58 गेंदें लीं, जिसमें सात चौके और इतने ही छक्के मारे।

By रुस्तम राणा | Updated: December 2, 2025 16:13 IST2025-12-02T16:13:26+5:302025-12-02T16:13:26+5:30

SMAT 2025-26: Vaibhav Suryavanshi scores half-century in Bihar vs Maharashtra game | SMAT 2025-26: वैभव सूर्यवंशी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने

SMAT 2025-26: वैभव सूर्यवंशी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने

SMAT 2025-26: वैभव सूर्यवंशी ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अपना पहला शतक मंगलवार को कोलकाता में बिहार और महाराष्ट्र के बीच हुए ग्रुप-स्टेज मैच के दौरान बनाया।

14 साल के सूर्यवंशी SMAT इतिहास में शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी बन गए, उन्होंने ऐसा करने के लिए 58 गेंदें लीं, जिसमें सात चौके और इतने ही छक्के मारे।

उनके नाम पहले से ही सबसे कम उम्र के T20 शतक बनाने का रिकॉर्ड है, उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग के 2025 सीज़न में गुजरात टाइटन्स के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स के लिए 35 गेंदों में शतक बनाया था।

सूर्यवंशी, जिन्होंने 14, 13 और 5 के कम स्कोर के साथ थोड़े समय के लिए रन की कमी का सामना किया, ने पहले 34 गेंदों पर टूर्नामेंट का अपना पहला अर्धशतक बनाया था।

बाएं हाथ के बल्लेबाज ने 61 गेंदों पर 108 रन बनाकर नाबाद रहे, जिससे बिहार ने 20 ओवर में तीन विकेट पर 176 रन बनाए।

Open in app
टॅग्स :Syed Mushtaq Ali TrophyBiharसैयद मुश्ताक अली ट्रॉफीबिहार