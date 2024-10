SL VS WI 2024: वेस्टइंडीज टीम में सबकुछ ठीक?, 6 मैच की सीरीज, आखिर क्यों श्रीलंका दौरे से हटे आंद्रे रसेल, निकोलस पूरन, अकील हुसैन और शिमरोन हेटमायर

Highlights SL VS WI 2024: रोवमैन पॉवेल को कप्तान और रोस्टन चेज को उप कप्तान बरकरार रखा गया है। SL VS WI 2024: वेस्टइंडीज को 13 से 27 अक्टूबर तक टी20 अंतरराष्ट्रीय और वनडे सीरीज खेलनी है। SL VS WI 2024: शाई होप वनडे कप्तान और अल्जारी जोसफ उप कप्तान रहेंगे।

SL VS WI 2024: वेस्टइंडीज टीम में सब कुछ ठीक चल रहा है। श्रीलंका और वेस्टइंडीज के बीच 6 मैचों की सीरीज खेली जाएगी। दौरे की शुरुआत 13 अक्टूबर से है। इस दौरान तीन टी20 और 3 वनडे खेले जाएंगे। निकोलस पूरन, आंद्रे रसेल, अकील होसेन और शिमरोन हेटमायर व्यक्तिगत कारणों से श्रीलंका दौरे के लिए टी20ई टीम से बाहर हो गए हैं। एविन लुईस की वापसी हो रही है। आखिरी बार 2022 में टी20 विश्व कप में वेस्टइंडीज के लिए खेला था। अल्जारी जोसेफ भी टी-20 टीम का हिस्सा हैं, जिन्हें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आराम दिया गया था। रोवमैन पॉवेल टी20 टीम का नेतृत्व जारी रखेंगे।

West Indies have announced their squads for their white-ball tour of Sri Lanka later this month 💪 #SLvWIpic.twitter.com/D0ePriOa3A — ICC (@ICC) October 5, 2024

SL VS WI 2024: टी20 कार्यक्रम-

1. 13 अक्टूबर, पहला टी20 मैच, रंगिरी दांबुला अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, दांबुला

2. 15 अक्टूबर, दूसरा टी20 मैच, रंगिरी दांबुला अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, दांबुला

3. 17 अक्टूबर, तीसरा टी20 मैच, रंगिरी दांबुला अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, दांबुला।

SL VS WI 2024: वनडे कार्यक्रम-

1. 20 अक्टूबर, पहला वनडे, पल्लेकेले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, पल्लेकेले

2. 23 अक्टूबर, दूसरा वनडे, पल्लेकेले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, पल्लेकेले

3. 26 अक्टूबर, तीसरा वनडे, पल्लेकेले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, पल्लेकेले।

SL VS WI 2024: टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम इस प्रकार-

रोवमैन पॉवेल (कप्तान), रोस्टन चेज (उपकप्तान), फैबियन एलेन, एलिक एथानाजे, आंद्रे फ्लेचर, टेरेंस हिंड्स, शाई होप, अल्जारी जोसेफ, शमर जोसफ, ब्रैंडन किंग, एविन लुईस, गुडाकेश मोती, शेरफाने रदरफोर्ड, रोमारियो शेफर्ड और शमर स्प्रिंगर।

SL VS WI 2024:वनडे टीम इस प्रकार-

शाई होप (कप्तान), अल्जारी जोसेफ (उप कप्तान), ज्वेल एंड्रयू, एलिक एथानाजे, कीसी कार्टी, रोस्टन चेज, मैथ्यू फोर्ड, शमर जोसेफ, ब्रैंडन किंग, एविन लुईस, गुडाकेश मोती, शेरफानेर रदरफोर्ड, जेडन सील्स, रोमारियो शेफर्ड और हेडन वॉल्श जूनियर।

टी20 सीरीज में रोस्टन चेज को उपकप्तान बनाया गया है। वनडे टीम में एंटीगुआ के विकेटकीपर-बल्लेबाज 17 वर्षीय ज्वेल एंड्रयू को शामिल किया गया है। ब्रैंडन किंग और शेरफेन रदरफोर्ड को वनडे टीम में जगह मिली है। शाई होप को कप्तान और अल्जारी जोसेफ को उप कप्तान बनाया गया है। क्रिकेट वेस्टइंडीज के मुख्य कोच डेरेन सैमी की अगुआई वाली चयन समिति ने टीम की घोषणा की।

सलामी बल्लेबाज एविन लुईस और ब्रैंडन किंग को वापसी कराई है जबकि तेज गेंदबाजी आल राउंडर टेरेंस हिंड्स और शमार स्प्रिंगर को पहली बार जगह दी। लुईस की 2022 टी20 विश्व कप के बाद वापसी हो रही है जबकि किंग्स चोट से वापसी कर रहे हैं जिसके कारण वह इस साल के शुरू में टी20 विश्व कप से बाहर रहे थे।