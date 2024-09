SL vs NZ, LIVE 2nd Test: प्रबाथ जयसूर्या का 'सिक्स', 88 रन पर ढेर न्यूजीलैंड, दूसरी पारी में गिरे 5 विकेट, पारी हार से बचने के लिए चाहिए 385 रन

Highlights SL vs NZ, LIVE 2nd Test: सुबह के सत्र में पहली पारी के बाकी बचे आठों विकेट गंवा दिए। SL vs NZ, LIVE 2nd Test: सबसे बड़ी हार का खतरा मंडरा रहा है। SL vs NZ, LIVE 2nd Test: टीम 88 रन पर सिमट गई।

SL vs NZ, LIVE 2nd Test: श्रीलंका के खिलाफ शनिवार को यहां दूसरे टेस्ट में फॉलोआन के लिए मजबूर न्यूजीलैंड पर टेस्ट क्रिकेट में अपनी सबसे बड़ी हार का खतरा मंडरा रहा है। न्यूजीलैंड ने दिन की शुरुआत दो विकेट पर 22 रन से की और सुबह के सत्र में पहली पारी के बाकी बचे आठों विकेट गंवा दिए जिससे टीम 88 रन पर सिमट गई। मेहमान टीम पहली पारी के आधार पर 514 रन से पिछड़ी। न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी में भी 5 खिलाड़ी आउट हो गए है और कीवी टीम को पारी की हार से बचने के लिए 385 रन की दरकार है और 5 विकेट हाथ में है।

सलामी बल्लेबाज टॉम लैथम 0 पर आउट हो गए। न्यूजीलैंड को स्पिन की अनुकूल गॉल की पिच पर पारी की हार से बचने के लिए 385 रन और बनाने हैं। इससे पहले न्यूजीलैंड को सबसे बड़ी हार का सामना 2002 में पाकिस्तान के खिलाफ करना पड़ा था जब टीम पारी और 324 रन से हार गई थी।

श्रीलंका के लिए पहली पारी में प्रबाथ जयसूर्या ने 42 रन देकर छह विकेट लिए जबकि पदार्पण कर रहे ऑफ स्पिनर निशान पेइरिस ने 33 रन पर तीन विकेट चटकाने के बाद दूसरी पारी में लैथम को भी पवेलियन भेजा। जयसूर्या को सबसे तेज 100 टेस्ट विकेट की उपलब्धि अपने नाम करने के लिए छह विकेट की दरकार है। यह रिकॉर्ड 1896 से इंग्लैंड के जॉर्ज लोहमैन के नाम है।