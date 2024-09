SL vs NZ, 2nd Test: 15 साल बाद न्यूजीलैंड को हराया?, 2 मैच और 18 विकेट, प्रभात जयसूर्या ने कमाल किया, श्रीलंका ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किया...

Highlights SL vs NZ, 2nd Test: कामिंदु मेंडिस को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। SL vs NZ, 2nd Test: प्रभात जयसूर्या को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। SL vs NZ, 2nd Test: प्रभात जयसूर्या ने 2 मैच में 40 विकेट में से 18 अपने नाम किया।

SL vs NZ, 2nd Test: श्रीलंका ने 2 मैचों की सीरीज 2-0 से अपने नाम किया। इस सीरीज में कई रिकॉर्ड बने। श्रीलंका ने 15 साल बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज जीती। प्रभात जयसूर्या को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। बाएं हाथ के स्पिनर ने धमाल किया और 2 मैच में 40 विकेट में से 18 अपने नाम किया। कामिंदु मेंडिस को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। इस खिलाड़ी ने एशियाई रिकॉर्ड बनाया और 1000 रन बनाने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बने। दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी में नाम कमाया। श्रीलंका की ओर से कामिंदु मेंडिस, कुसल मेंडिस और चंडीमल ने शतक कूटे। कामिंदु ने अपना स्वप्निल सफर जारी रखा और अपनी 13वीं पारी में ही 1000 रन पूरे कर एक विशिष्ट सूची में शामिल हो गए। बड़े स्कोर के जवाब में न्यूजीलैंड के पास कोई जवाब नहीं था।

श्रीलंका ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए रविवार को यहां दूसरेऔर टेस्ट क्रिकेट मैच में चौथे दिन ही न्यूजीलैंड को पारी और 154 रन से करारी शिकस्त देकर दो मैच की श्रृंखला में क्लीन स्वीप किया। श्रीलंका ने इस श्रृंखला में शुरू से लेकर आखिर तक दबदबा बनाए रखा। यह पिछले 15 वर्षों में पहला अवसर है जबकि उसने न्यूजीलैंड को श्रृंखला में हराया।

श्रीलंका के इस जीत के नायक बाएं हाथ से स्पिनर प्रभात जयसूर्या रहे। उन्होंने दो मैच में 18 विकेट लिए और उन्हें श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। इस बीच कामिंदु मेंडिस को दूसरे टेस्ट मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। उन्होंने नाबाद 182 रन बनाए जिससे श्रीलंका ने अपनी पहली पांच विकेट पर 602 रन बनाकर समाप्त घोषित की थी।

मेंडिस इस पारी के दौरान सबसे तेज 1000 टेस्ट रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में दिग्गज बल्लेबाज सर डॉन ब्रैडमैन के साथ संयुक्त तीसरे स्थान पर पहुंच गए। पहले टेस्ट मैच में नौ विकेट लेने वाले जयसूर्या ने दूसरे टेस्ट मैच में भी यह कारनामा दोहराया। दूसरे टेस्ट मैच में उन्हें अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे निशान पेइरिस कभी अच्छा साथ मिला जिन्होंने नौ विकेट लिए।

जिसमें दूसरी पारी के पांच विकेट भी शामिल हैं। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज श्रीलंका के स्पिनरों के सामने जूझते हुए नजर आए। श्रीलंका के विशाल स्कोर के सामने उसकी टीम पहली पारी में केवल 88 रन पर सिमट गई थी और उसे फॉलोऑन के लिए मजबूर होना पड़ा। न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी में 360 रन बनाकर कुछ चुनौती पेश की लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।

कीवी टीम का इस दौरे में यह सर्वोच्च स्कोर है। टॉम ब्लंडेल (62), ग्लेन फिलिप्स (78) और मिशेल सेंटनर (67) ने दूसरी पारी में अर्धशतक बनाए लेकिन इससे वह हार का अंतर ही कम कर पाए। न्यूजीलैंड ने सुबह पांच विकेट पर 199 रन से आगे खेलना शुरू किया लेकिन उसने पहले सत्र में ही तीन विकेट गंवा दिए जिससे श्रीलंका की बड़ी जीत सुनिश्चित हो गई।

पहले टेस्ट मैच में 63 रन से जीत दर्ज करने वाले श्रीलंका ने अब लगातार तीन टेस्ट मैच जीत लिए हैं और इससे उसने अगले जून में लॉर्ड्स में होने वाले आईसीसी विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल के लिए क्वालीफाई करने की अपनी उम्मीदें बढ़ा दी हैं।