SL vs NZ 1st ODI Live: 205 रन की सबसे बड़ी वनडे साझेदारी?, न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में 2 खिलाड़ी ने जड़े शतक

SL vs NZ 1st ODI Live Streaming: श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की एकदिवसीय सीरीज की शुरुआत हुई है। पहला मैच आज रंगिरी दांबुला में हो रहा है। पहले मैच में रिकॉर्ड की बारिश हो गई। 2001 में शारजाह में सनथ जयसूर्या (107) और महेला जयवर्धने (116) के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ एकदिवसीय पारी में श्रीलंका के दो बल्लेबाजों द्वारा शतक लगाने का यह दूसरा उदाहरण है। दूसरे विकेट के लिए कुसल मेंडिस और अविष्का फर्नांडो ने 205 रन की साझेदारी की और कीवी बॉलर पर टूट पड़े। फर्नांडो 115 गेंद में 100 रन बनाकर आउट हुए। 9 चौके और 2 छक्के मारे।

Your playing XI for the 1st ODI against New Zealand! #SLvNZpic.twitter.com/f06baQl0pK — Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) November 13, 2024

Sri Lankan players grind it out in the nets as focus shifts to ODI series against New Zealand 💪🏏



📸: @OfficialSLC#SLvNZpic.twitter.com/CnpGKmkF68— ICC (@ICC) November 12, 2024

The marathon continues for Avishka Fernando and Kusal Mendis who have both brought up their tons to deflate New Zealand.#SLvNZpic.twitter.com/iZlEMQe0Ek— Cricbuzz (@cricbuzz) November 13, 2024

कुसल मेंडिस अभी भी खेल रहे हैं। 113 गेंद में 114 रन बनाकर नाबाद हैं और इस दौरान 14 चौके उड़ा चुके हैं। पथुम निसांका ने 10 गेंद में 3 चौके की मदद से 12 रन बनाकर आउट हुए। सदीरा समरविक्रमा कुछ खास नहीं कर सके और 5 रन बनाकर आउट हुए।

SL vs NZ 1st ODI Live Streaming: श्रीलंका बनाम न्यूजीलैंड के लिए सबसे बड़ी वनडे साझेदारी (कोई भी विकेट)-

205* - कुसल मेंडिस और अविष्का फर्नांडो, दांबुला, 2024

201 - सनथ जयसूर्या और उपुल थरंगा, नेपियर, 2006

184 - सनथ जयसूर्या और महेला जयवर्धने, शारजाह, 2001

170 - सनथ जयसूर्या और हशन तिलकरत्ने, ब्लोमफ़ोन्टेन, 2003

166 - रोशन महानमा और असंका गुरुसिन्हा, कोलंबो आरपीएस, 1992।