SL vs IND Live Score, 1st ODI: वनडे में काली पट्टी बांधकर क्यों उतरी टीम इंडिया?, आखिर क्या है कारण

Highlights SL vs IND Live Score, 1st ODI: अंशुमन गायकवाड़ की याद में भारतीय टीम ने आज काली पट्टी बांधी है। SL vs IND Live Score, 1st ODI: मैं यह खबर सुनकर बिल्कुल टूट गया था। SL vs IND Live Score, 1st ODI: व्यक्तिगत तौर पर कुछ बातचीत करने का मौका मिला था।

SL vs IND Live Score, 1st ODI: भारत के पूर्व खिलाड़ी और कोच अंशुमन गायकवाड़ की याद में भारतीय क्रिकेटर श्रीलंका के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में शुक्रवार को यहां बांह पर काली पट्टी बांध कर उतरे। गायकवाड़ का बुधवार को 71 साल की उम्र निधन हो गया। वह रक्त कैंसर से पीड़ित थे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने यहां जारी बयान में कहा, ‘‘पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कोच अंशुमन गायकवाड़ की याद में भारतीय टीम ने आज काली पट्टी बांधी है। उनका निधन बुधवार को हुआ था।’’

भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कहा था कि वह भाग्यशाली थे कि उन्हें कई मौकों पर गायकवाड़ के साथ बातचीत करने का मौका मिला। उन्होंने कहा, ‘‘मैं यह खबर सुनकर बिल्कुल टूट गया था। मैं भाग्यशाली था कि बीसीसीआई पुरस्कारों के दौरान मुझे उनके साथ व्यक्तिगत तौर पर कुछ बातचीत करने का मौका मिला था।’’

BCCI Grieves the Loss of Aunshuman Gaekwad.https://t.co/OQGCADH8CT — BCCI (@BCCI) August 1, 2024

रोहित ने गुरुवार को कहा था, ‘‘जब मैं रणजी ट्रॉफी खेल रहा था, तो वह वहां थे और उन्हें मेरे खेल के बारे में भी कुछ बातें करनी थी, जो मेरे लिए शानदार थी क्योंकि वह हमारे लिए बहुत महान क्रिकेटर थे।’’ टी20 विश्व कप विजेता कप्तान ने कहा कि सीनियर खिलाड़ियों से सीखना हमेशा एक अच्छा अनुभव होता है।

उन्होंने कहा, ‘‘यह हमेशा अच्छा लगता है जब आप अपने सीनियर खिलाड़ियों से सीखते हैं। आपको यह समझने का मौका मिलता है कि उनके जमाने में क्रिकेट कैसे खेला जाता था, यह कितना कठिन था और फिर क्रिकेट पर उनके अनुभवों और दृष्टिकोण को जानने का मौका मिलता है। मेरे लिए यह उस समय एक बड़ी सीख थी।’’