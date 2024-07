SL vs IND, 3rd T20I: पहला मैच- 30 रन, 9 विकेट, दूसरा- 31 रन और 7 विकेट और तीसरा टी20- 22 रन और 7 विकेट, फिर से वही कहानी, पल्लेकेले स्टेडियम पर मेजबान फेल!

Highlights SL vs IND, 3rd T20I: भारत ने जीत हासिल की और सीरीज में क्लीन स्वीप किया। SL vs IND, 3rd T20I: सुपर ओवर में पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंकाई टीम 2 रन पर ढेर हो गई। SL vs IND, 3rd T20I: भारतीय कप्तान ने तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को बॉल नहीं दिया।

SL vs IND, 3rd T20I: पल्लेकेले स्टेडियम पर फिर से वही कहानी। तीन मैच और विकेट पतझड़। जब श्रीलंका को अंतिम ओवर में जीत के लिए छह रनों की आवश्यकता थी। भारतीय कप्तान ने तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को बॉल नहीं दिया और खुद गेंदबाजी करने उतरे। सूर्यकुमार ने ऑफ-ब्रेक और सीम-अप के मिश्रण के साथ केवल पांच रन दिए और हारा मैच टाई किया। सुपर ओवर में पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंकाई टीम दो रन पर ढेर हो गई। संयोग से सूर्यकुमार ही थे, जिन्होंने पहली गेंद पर चौका लगाकर विजयी रन बनाया। भारत ने जीत हासिल की और सीरीज में क्लीन स्वीप किया।

श्रीलंका का पतनः (Sri Lanka's collapses)-

पहला टी20I - 6 ओवर में 30/9

दूसरा टी20I - 5 ओवर में 31/7

तीसरा टी20 मैच - 4.2 ओवर में 22/7।

श्रीलंका सुपर ओवर की कहानीः (Super Over story)-

पहली गेंदः वाइड

पहली गेंदः एक रन

दूसरी गेंदः आउट

तीसरी गेंदः आउट (जीत के लिए 3 रन)

भारत सुपर ओवर की कहानीः (Super Over story)-

पहली गेंदः 4 रन ( भारत ने सीरीज पर 3-0 से किया कब्जा)।

#TeamIndia Captain @surya_14kumar led from the front throughout the series and he becomes the Player of the Series 👏👏



Scorecard ▶️ https://t.co/UYBWDRh1op#SLvINDpic.twitter.com/MoReOCXtDH — BCCI (@BCCI) July 30, 2024

A fine bowling display including a crucial super over!



Washington Sundar becomes the Player of the Match 🙌



Scorecard ▶️ https://t.co/UYBWDRh1op#TeamIndia | #SLvIND | @Sundarwashi5pic.twitter.com/izY1POE2Di — BCCI (@BCCI) July 30, 2024