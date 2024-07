Suryakumar yadav SL vs IND, 1st T20I: 69 मैच में 16 प्लेयर ऑफ द मैच, कोहली-रोहित 'विराट' रिकॉर्ड ध्वस्त, किंग कोहली के नाम 125 मैच में 15 अवॉर्ड, देखें टॉप-6 लिस्ट

Highlights Suryakumar yadav SL vs IND, 1st T20I live: 16 पुरस्कार के साथ सबसे आगे निकले गए। Suryakumar yadav SL vs IND, 1st T20I live: शानदार, जानदार पारी खेली। Suryakumar yadav SL vs IND, 1st T20I live: विराट कोहली रिकॉर्ड को ध्वस्त किया।

Suryakumar yadav SL vs IND, 1st T20I: भारतीय टी20 के नए कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पहली परीक्षा पास कर ली! श्रीलंका के खिलाफ पहले टी20 मैच में शानदार कप्तानी पारी खेली और टीम को 43 रन से जीत दिलाई। तीन मैचों की सीरीज में भारतीय टीम 1-0 से आगे हो गई। दूसरा मैच आज शाम 7 बजे से खेला जाएगा। एसकेवाई ने 22 गेंद में 50 रन पूरे किए। 26 गेंद में 58 रन की पारी खेली, जिसमें 8 चौके और 2 छक्के शामिल हैं। यादव को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया और विराट कोहली रिकॉर्ड को ध्वस्त किया। 16 पुरस्कार के साथ सबसे आगे निकले गए। शानदार, जानदार पारी खेली।

T20I में सर्वाधिक प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार (Most POTM awards in T20Is)-

16 - सूर्यकुमार यादव (69 मैच)*

16 - विराट कोहली (125)

15 - सिकंदर रज़ा (91)

14- मोहम्मद नबी (129)

14 - रोहित शर्मा (159)

14 - वीरनदीप सिंह (78)।

We've kicked off our away tour with a commanding victory! 💪@surya_14kumar, your innings was played with remarkable authority ~ what an outstanding fifty. 🙌 Captaincy is looking good on you! 🤩



A special mention to @GautamGambhir for a stellar start in his role as head coach… pic.twitter.com/v7OWiOePcx — Jay Shah (@JayShah) July 27, 2024

An enviable bond between the new captain and the head coach 🤗



More 👉 https://t.co/uNxY2in523#SLvINDpic.twitter.com/umAlaBW1f9 — ICC (@ICC) July 27, 2024

A new chapter begins for Gautam Gambhir and India 📖#SLvINDpic.twitter.com/857B6s7rps — ICC (@ICC) July 27, 2024

India post their highest total in men's T20Is in Sri Lanka 💥#SLvIND: https://t.co/T6j6uGvkmqpic.twitter.com/Hfxgf06plM — ICC (@ICC) July 27, 2024